找到我就嫁給你！警接詐騙電話「神回覆」對方秒掛　爆笑對話曝光

▲警接詐騙電話神回應。（圖／翻攝自微博／青蜂俠Bee，下同）



圖文／CTWANT

網路購物盛行，許多詐騙集團也會利用網購來進行詐騙，中國有詐騙集團自稱是電商平台客服，沒想到電話卻打給了一位民警，警方一聽就知道是詐騙，不僅不接招，甚至還表示自己現在就在阿里巴巴，對方則表示自己人在緬甸，還說「你找到我，我嫁給你！」雙方一來一往的爆笑對話，讓一旁員警笑翻，也引起網友關注。

近日，中國安徽省蕪湖市南陵縣公安局城西派出所民警接到多通香港和國外打來的電話，對方自稱是阿里巴巴電商平台的客服，要協助處理網購退款退貨相關事宜，要求下載一個應用程式，「這邊給您做一個授權的臨時通道，讓您去手動領取一下（退款）好嗎？」

民警聽完後，立刻就知道是詐騙集團，並反問對方現在是否在阿里巴巴，他人剛好就在杭州阿里巴巴總部門口，「剛好今天人過來（阿里巴巴）了，你們辦公室在哪裡？」詐騙集團聽完後，立刻將電話掛掉。

不過沒多久，詐騙集團再度打電話過來，表示「你不是說要來找我嗎？我在緬甸北部，你找到我，我嫁給你！」民警聽完後也幽默反擊「你是90後嗎？我是95年的欸，你不要比我大，大我不要的欸！」爆笑對話讓一旁員警都忍不住笑了出來；之後對方回答自己是2000年出生，民警立刻詢問對方是否要加個微信，本來對方有些心動，準備將微信帳號說出，但想了一下仍表示「還是不了吧」。

後來民警則表示，明天就是七夕，要促成一段姻緣就得加個微信，他將自己的微信號說出，沒想到才說到一半，對方就把電話掛了。

影片 曝光後，立刻引起網友熱議，警方也提醒民眾退貨退款要過官方渠道，不要貪小便宜，凡是境外電話或是要求下載額外APP的，都要提高警覺，以免受騙。

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