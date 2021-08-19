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寶寶黃疸解灰白便　竟是膽道閉鎖

▲新生兒黃疸不可輕忽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新生兒黃疸不可輕忽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

黃疸是新生兒常見的問題，也是新手媽媽將寶寶帶回家後第一個要面對的難題之一。新生兒黃疸雖說大多都是良性，但其中也潛藏著少數危險的疾病，不可忽視!台東馬偕兒童腸胃科洪華希醫師表示，最近有位寶寶從出生第３天就開始有黃疸的現象，黃疸持續了一段時間都沒有消退，更出現了偏灰白色的大便，帶來醫院檢查後，竟發現是膽道閉鎖，幸好儘早開刀，在仔細的照顧下，目前大便又變回漂亮的金黃色，體重也在慢慢成長。

初生寶寶帶回家後，皮膚愈來愈黃，然而究竟什麼時候應該帶回來醫院看診?台東馬偕兒童腸胃科醫師洪華希提出9字口訣「太快、太高、太久、灰白便」供媽媽參考。寶寶在出生後第１天就出現黃疸的現象，常和溶血相關的疾病有關、或黃疸數值高數值大於15 mg/dL，另外黃疸持續超過２周，我們稱之為延長性黃疸，都建議帶給小兒腸胃科醫師查看！若寶寶便便變成灰白便，有可能是膽道囊腫、新生兒肝炎、膽道閉鎖等原因造成膽道流通受阻，不可輕忽! 每個寶寶手冊都有一頁大便卡讓父母對照大便的顏色，家長可參考觀察。

洪華希也提供了媽媽居家辨識寶寶黃疸方式，可用指腹輕壓在寶寶皮膚上1到2秒，放開後觀察皮膚底色是否發黃，若有黃疸問題則按壓後皮膚印子會呈現偏黃。而膚色黃到哪，與黃疸數值高低有關係。一般如果只有臉部發黃，數值大約在5左右。如果軀幹也發黃，數值大約落在10左右。如果到腳了，數值可能有將近15了，有可能屬於病理性黃疸。這就是為什麼醫生在觀察寶寶時，如果發現寶寶黃到雙腳了，會建議來醫院檢測黃疸數值的原因。

一般的黃疸治療，通常都在經波長在400~520奈米的藍光照光後幾天後，就能迅速改善。照光能使膽紅素變成溶於水的結構，更利於身體代謝!由於台東地形狹長就醫不便，加上前陣子疫情緊張，非必要都不想到醫院。許多媽媽請教，是否可以居家接受日光的照射嗎?洪華希表示，根據國外醫學研究顯示，日光確實可以預防寶寶的黃疸，但應避免紫外線所造成的皮膚傷害。另外實驗中也發現曝曬陽光的寶寶有較高的比例（約5%）會脫水及體溫過高。所以建議家屬如果要使用這個方法，應選在早晨、黃昏或是陰天的時候，時間不宜過長，且一定要注意不要讓寶寶過熱，並適時補充奶水避免脫水。

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