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新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

▲▼新店隨機殺人案兇手王秉華，高院首度開庭審理後，多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新店隨機殺人案兇手王姓男子。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

去年3月間發生的新店隨機殺人案，罹患精神病的王姓男子與妻子爭吵後，竟持刀自後方刺殺路邊等人的機車騎士。一審法院日前將他判處死刑，案件上訴二審，高等法院5日首度開庭審理，王男坦承犯罪，但請求不要判處死刑。他還押時面對鏡頭4次鞠躬道歉，最後還說「我很抱歉。」

本案發生於2020年3月13日晚間，自稱「小鄭容和」王男在案發前與妻子在車上，為了晚餐吃什麼以及是否回娘家等事情爭吵。盛怒下的王男竟抽出預藏的生魚片刀，打開車門就朝停在路邊的林姓騎士走去，靠近時更箭步衝刺，一刀深刺進對方背部，抽刀後叼著菸緩步走回車上，似乎在對不服從的妻子示威；林姓男子倒地死亡。妻子於王男駕車逃逸中不斷哭求原諒，才讓王男報警自首。

本案發生後，引發精神疾病與死刑等議題的探討，法務部長蔡清祥說公開呼籲國人，精神障礙者本人或家人朋友，需多注意是否按時服藥、治療，不要再發生害人害己的事情。而案件經起訴後，一審法院審理時，王男獲得律師團協助，取得罹患「間歇性暴怒障礙症」的鑑定書；律師團也針對王男病史辯護，說他從小就會看到幻覺，小學時就醫多達5次，國中也吃了1年藥，後因雙親覺得影響發育停藥。不過一審法院最後仍認定王男犯案時具有辨識行為違法能力，重判死刑。

案件上訴第二審，高等法院5日首度開庭審理，王男在庭上坦承犯罪，並說自己很抱歉，而律師團也主打王男的「間歇性暴怒障礙症」，希望二審法院不要判處死刑，也強調會傳喚王男的父母出庭作證。至於死者的父親則非常不諒解，希望王男快點死刑定讞，還說這樣的犯罪太殘忍，如果讓王男出獄，任何人都可能被殺。

結束庭訊時，王男在還押途中，面對記者詢問「爸爸媽媽願意幫你作證嗎？」、「每個禮拜都寫佛經嗎？」、「怕不怕死刑？」、「有沒有考慮找前妻作證？」王男都沒回答，他還鞠躬4次，最後更說「我很抱歉。」隨後步上囚車。

▼新店隨機殺人案兇手，高院首度開庭審理後，多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新店隨機殺人案兇手王秉華，高院首度開庭審理後，多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

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