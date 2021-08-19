搭地鐵拒戴口罩！英「無罩男」被判監6週　新加坡：近期內驅逐出境

▲格林因為多次在新加坡拒戴口罩，而被判刑6週，並將被驅逐出境。（圖／翻攝自Facebook／新明日報）

記者葉睿涵／綜合報導

一名40歲的英國籍男子格林（Benjamin Glynn）因為多次在新加坡拒戴口罩，而被新加坡政府控上庭。審判結果在18日出爐，新加坡監獄署（SPS）表示，格林最終被判刑6週，並將在近期內被驅逐出境。

綜合《新明日報》等外媒報導，格林在今年5月7日晚上11時左右，在地鐵上被發現未遵守防疫規定，拒絕在大眾交通工具內戴口罩。2天後，警方到格林的家中進行調查，卻遭格林出言恐嚇，他還擺出拳擊姿勢試圖攻擊警方。雙方發生肢體衝突後，格林轉身逃跑拒捕，最終被員警用警棍擊中右腳後遭逮捕。

▲格林在5月7日晚間搭地鐵時因為未戴口罩而被捕。（圖／翻攝自Facebook／新明日報）

7月2日，格林首次出庭接受審訊。出庭時，格林依舊未戴口罩，還宣稱自己是「主權實體」，相關法例對他並不適用，甚至還稱新冠疫情是一場「騙局」、疫苗對人體有害，但法庭卻不接納他的說法。最後，檢察官以「公共滋擾」、「違反防疫規定」、「恐嚇員警」等4項罪名對格林提出告訴。

新加坡國家法庭在8月18日進行最終審訊，判定格林罪名成立、監禁6週，不過由於他的刑期是從7月19日開始計算，而格林也在7月19日至8月4日還押在監獄、8月5日至18日被還押在心理衛生學院，因此格林在18日已被釋放。

SPS也發布聲明指出，新加坡移民局已在安排將格林驅逐出境的相關事宜。新加坡法律規定，疫情期間在公開場合未戴口罩是刑事罪，違反者最高可被判刑6個月或罰款1萬元新幣（約新台幣20萬元），違反相關規定的外籍人士也會被驅逐出境，或撤銷其持有的工作准證，並禁止這些人未來在新加坡就業。

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