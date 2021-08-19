讓藝術回歸主軸　立委劉櫂豪：台東縣府宜以身作則做好防疫

▲立委劉櫂豪呼籲，縣府應以身作則做好防疫才能讓藝術回歸主軸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

原本以藝術創作為主題的南迴藝術節，卻因縣府違反防疫規定，舉辦戶外用餐時，沒有保持社交距離，餐桌也未設置隔板和專人分菜用餐，引起軒然大波，讓藝術節的主軸完全失焦。立委劉櫂豪呼籲，台東縣府應以身作則做好防疫，讓藝術回歸主軸。

劉櫂豪19日來到饒愛琴創作的《陸發岸Ruvuwa’an˙發芽》南迴地景藝術，這以漂流木、石頭、陶瓷馬賽克拼貼創作，有卡大地布部落的根基、集體記憶、洪水考驗跟山海共生，有著繁衍、發芽的寓意。

劉櫂豪表示，台東縣府主辦活動卻違反防疫規定，這讓台東許多認真遵守防疫規定，甚至花費成本製作隔板的商家，實在是情何以堪！台灣整體的防疫成績是政府與民間一起認真遵守才能得到的成果，台東縣政府身為台東縣疫情指揮單位，卻帶頭違反防疫規定，不僅讓整個活動失焦，更破壞了全民齊心防疫的努力！

劉櫂豪呼籲，縣府應徹底檢討改進，才能讓南迴藝術節在作好防疫之後，回歸主軸，讓藝術家的巧思與創作重回焦點。他邀請好朋友們來到南迴線沿路欣賞藝術創作，在壯闊的太平洋邊、金針山上與部落裡，除了愛琴在原住民祖先發源地碑對面的創作外，還有邱尚為在大鳥遊憩區旁的《太平洋的呼喚、相約南迴》、與來自都蘭的哈拿‧葛琉在金崙海灘上的《方圓之間》等等，這次集結了14位國內外藝術家的作品，與大自然合而為一的藝術，等著大家一起來發現與欣賞。

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