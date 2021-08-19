拚經濟享好康　台東農會消費滿500送200

▲拚經濟!台東農會消費滿500送200。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為振興農業並積極推廣有機農業，台東縣政府拋磚引玉辦理振興農業消費活動，至9月15日止民眾於台東縣內各農會購買500元以上（包含產銷履歷、友善、有機等農產品300元以上），即送有機抵用劵200元1張，可於下次消費時抵用有機及友善農特產品，凡購買1000元就送2張以此類推，預計發送5000張，送完為止，歡迎縣民多多購買。

台東縣府農業處長許家豪指出，目前台東縣有機及友善面積排位於全國第2，有機有善面機為1926公頃耕作戶706戶，具產銷履歷面積3047公頃耕作戶1323戶，減少用藥合理化施肥是目前致力推動的工作，有機耕作是最終目標，有機食品保護環境免受污染，因為造成環境污染的化學品不用於培育有機農作物。某些化學品用於作物生產時將會殺死微生物，甚至污染附近的水體。有機土壤含有比常規土壤更多的微生物。這些微生物將碳儲存在土壤中，有助於全球氣候有助於保護土壤和水分，同時減少碳足跡。

農業處說，活動期間消費滿額送完為止，憑有機兌換券可至臺東縣各鄉鎮農會配合本活動的各超市及直銷站兌換，日期至10月31日止，台東縣政府邀請大家一起享有機享健康。

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