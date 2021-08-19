警察人員提救濟4成為懲處　保訓會：超過6成撤銷或減輕

▲保訓會統計警察人員提救濟4成為懲處，超過6成撤銷或減輕。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

公務人員保障暨培訓委員會19日表示，2018年到2020年間，經審議決定撤銷的警察人員懲處事件計有21件，警察機關依保訓會撤銷意旨，減輕或不另懲處者計14件，占總撤銷件數66.67%，充分發揮保訓會救濟機關功能。

考試院19日召開院會，保訓會以「保障事件類型分析－以警察機關、學校所屬警察人員懲處事件為例」為題進行業務報告，深入研析2020年警察人員提起救濟事件類型，發現有4成以上為懲處事件。

保訓會指出，依據內政部警政署提供2018年至2020年相關數據，發現警察人員懲處以「不遵規定執行職務或執行公務不力」事由最多，提起救濟件數以「違反品操紀律或言行失檢，影響警譽」事由居首，主因為此類事由多涉及不確定法律概念，致使警察人員提起救濟比率偏高。

保訓會再指，2018年至2020年經審議決定撤銷之警察人員懲處事件計有21件，警察機關依保訓會撤銷意旨，為減輕或不另懲處者計14件，占總撤銷件數66.67％。保訓會說，對經審理決定撤銷之事件，均依規定追蹤列管各機關辦理情形，以維護公務人員權益。

保訓會主委郝培芝指出，保訓會站在保障公務人員權益最前線，除妥善規劃保障制度相關政策，使公務人員享有合理救濟保障外，審慎辦理所有保障事件，為保訓會最重要的使命。此次保訓會對於救濟個案審議情形之觀察，可作為警察機關研修相關人事制度之參考。

考試院長黃榮村指示，保訓會職司公務人員權益救濟事項，應秉持專業、公正、客觀立場審理保障事件，精進審議機制，並積極追蹤各機關執行回復情形，適時提供制度興革之回饋，以保障公務人員權益。

保訓會則回應，將持續精進保障事件審議品質，確保機關執行情形與保訓會決定意旨相符，適時作成附帶決議，提供相關機關作為精進人事制度之參考，以回應公務人員的期待。