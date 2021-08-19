10歲童趁大人熟睡橫跨「台北盆地」　想回家沒錢！警用這招

記者黃宥寧／台北報導

日前北投警獲報有幼童在大業路、泉源路口一帶人行道遊蕩，翁警立刻前往查看，發現10歲男童無助站在速食店前，他上前關心，才得知男童趁家人熟睡，從新北市土城坐捷運外出，因悠遊卡餘額用光，不知道怎麼回家。所幸經警熱心協助，順利聯繫上男童父親，委請住附近安親班老師幫忙帶回，結束一場驚魂記。

▲新北土城區10歲男童趁大人熟睡獨自搭捷運，因餘額不足無法返家故在北投附近徘徊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局光明派出所警員翁浩翔在8月12日23時備勤勤務時，接獲民眾報案稱，大業路、泉源路口一帶人行道好像有迷路的小朋友，翁警立刻前往查看，在北投區光明路一間速食店前發現一名男童，立即上前關心。

經了解男童小志（化名）今年10歲，家住新北市土城區，趁家人熟睡獨自搭乘捷運外出，但悠遊卡金額已用完，不知道該如何回家，所以才在新北投捷運站周邊徘迴。翁警了解情況後，先安撫小志情緒並將他帶回派出所查證身分，順利聯繫上小志父親。

▼光明派出所警員翁浩翔，安撫小志緊張心情也順利幫他返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

小志父親表示，會先請熟識且住附近的任姓安親班老師先到派出所。小志見到老師後，露出笑容，警方也將小志交由老師先行帶回，隔日再由父親接回，所幸警察熱心幫助才讓小志沒有在外流浪太久，甚至遭有心人士帶走。



對此，北投分局呼籲，民眾家中如有學齡兒童，平時應多加留意其生活起居及出入動向；應避免讓孩子獨自出門，建議選擇陪同外出方式保護小孩安全。

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