茶花女霸氣認了！剛完成連結「他抽一半」　伊拉客臉綠

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局18日執行轄內防疫正俗專案，發現男女不當連結，違反社維法妨害風俗；在工作室的另名37歲的蘇姓男子，卻被從業女子出賣，指稱「他抽一半」，警方依法送辦。

▲連姓女子坦承在小房間內與男客連結。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方在個人工作室查獲非法連結。（圖／記者陳崑福翻攝）

疫情降至二級，仍未解封，內埔警方持續加強個人工作室及理髮廳、按摩坊變相違法查察勤務。18日晚間行政組長黃連鵬率員執行防疫正俗專案，發現1名30歲的蔡姓男子從內埔鄉河南巷的某間個人工作室走出，懷疑又為不當連結，遂予盤查。

進入工作室臨檢，沙發上坐著跟蔡男連結的40歲連姓女子及37歲的蘇姓男子。連女不發一語，惟蘇男面對警詢，卻矢口否認，誤導警方稱蔡、連兩人在第一間房間內聊天，沒有連結。

這時，蔡男聽了糾正說不是在第一間房，連女也搭腔表示是在第二間房，警方進入第二間房內發現連結相關證物並查扣；詢問兩人交易金額時，連姓女子知道無法自圓其說，乾掩脆說出真相，表示一次連結1200元，蘇男抽頭一半600元，讓蘇男秒GG。

分局長蔡耀順表示，依社會秩序維護法規定，與人不當連結，處新台幣3萬元以下罰鍰，疫情期間，卻仍有業者鋌而走險，連女部分，該分局重罰2萬元，蔡男8千元；另蘇男容留營利，則依刑法妨害風化罪嫌移送偵辦。

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