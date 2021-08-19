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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汐止男打完莫德納當天發燒、精神恍惚　5天後死亡

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠疫苗接種。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／新北報導

新北市19日新增1例本土案例，另公布1名接種疫苗後不良反應案例，汐止區通報1名63歲男性，身患胃食道逆流，8/11接種莫德納（Moderna），8/11-8/15出現發燒、寒冷、食慾不振及精神恍惚，未就醫，8/16死亡。

新北市衛生局強調，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統；至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡，這1名本土個案位於新北市。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,429,464例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,411,951例排除），其中15,897例確診。

2020年起累計826例COVID-19死亡病例，其中818例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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