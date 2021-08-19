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台南移民署提醒外來人口　補辦居留及預約疫苗接種

▲民署南區事務大隊台南市第二服務站，提醒外來人口補辦居留及預約疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民署南區事務大隊台南市第二服務站，提醒外來人口補辦居留及預約疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情警戒自降至二級警戒後，移民署外來人口暫緩臨櫃辦理各類申請措施已結束，呼籲外來人口持有相關居留證於三級警戒期間屆期、入境後首次申辦居留證、或在台經外交部領事事務局核發居留簽證及居留資料變更登記等案件者，應在8月25日前，到服務站補辦居留延期或申請手續，以免逾期受罰。

依據移民署南區事務大隊台南市第二服務站統計，自7月27日受理民眾臨櫃申請作業後，迄至8月18日止，已陸續受理此類案件達276件。為避免外來人口或仲介業者，因工作忙碌等種種原因而忘了申辦居留或延期證件，該站特別貼心叮嚀，在全國疫情第三級警戒期間暫緩臨櫃提出申請者，應在公告期限內到服務站完成相關申辦手續。

▲民署南區事務大隊台南市第二服務站，提醒外來人口補辦居留及預約疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另服務站為配合做好防疫工作，也鼓勵外來人口至中央流行疫情指揮中心「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約登記接種，如有疫苗登記相關問題可撥打防疫專線1922洽詢。未持有居留證的外來人口，同樣可透過到服務站或至移民署網頁線上申請統一證號後，再至平臺登記預約，以提高疫苗整體覆蓋率，確保全民健康。

台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，這次恢復開放臨櫃申辦作業後，該站6個服務窗口皆已設有「多元支付收費系統」設備，民眾洽公如需支付行政規費時，可以使用信用卡或金融卡來取代實體貨幣付款，以降低染疫風險，請民眾多加利用。

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