高端找巴拉圭EUA「卻不選歐美國家」？鄉民揭1點卡關：AZ都沒過了

▲高端疫苗尚未取得國外EUA。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

國產高端疫苗除了通過台灣EUA，也向巴拉圭衛福部申請了EUA，國人就好奇，為何不選歐美國家提出EUA申請，如果通過的話還能順便宣傳國際疫苗，不僅台灣人比較放心，有可能國外也會注意到台灣的疫苗，「為什麼高端不選美國還是歐洲EUA阿？」

原PO在PTT表示，他很好奇台灣政府選擇向巴拉圭申請EUA的原因，「如果去歐美獲得EUA的話不就超屌？真的可以讓世界看到台灣」，高端的股價絕對連續好幾天都往上噴，也可以消除國內民眾的疑慮，讓大家放心支持國產疫苗，「（高端疫苗）這麼棒的話，誰能跟陳時中說一下啊，快去申請到先進國家EUA阿！」

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▲國人普遍對高端疫苗興致缺缺。（圖／食藥署提供）



網友指出，向美國申請EUA通過的難度太高，因為美國目前已經不需要新疫苗，所以不再發布EUA，就連Novavax都因為生產設備採購不足而未通過EUA，台灣的高端疫苗要通過簡直機會渺茫。

留言提到，「NOVAVAX都拿不到了，區區高端，人家還是有做三期的」、「AZ美國都不給了」、「美國不會再給了拉，藥廠賺翻」、「歐美都一堆疫苗了」、「美國疫苗足夠了根本不需要再發EUA」、「美國已經聲明沒發EUA的需求」、「他們的疫苗夠用了，不需要發新的EUA。」