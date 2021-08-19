LIVE／台電爆群聚「全棟PCR結果出爐」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。第六輪高端疫苗昨日加開對象，20歲～35歲民眾開放預約，預期記者會中將說明預約狀況。另外，台電大樓發生群聚事件，現在已針對總管理處所有人員PCR檢測，結果今日一併說明。

第六輪首度提供國產疫苗高端約61萬劑，8/16開放36歲以上一般民眾等60.5萬人預約，到收單有41.9萬人完成預約，完成的比例是69.25%。指揮中心昨日下午宣布加開對象，增加8/13之前完成登記有意願打高端的20歲到35歲民眾可以進行預約，估計有29.4萬人。截至昨日下午5點最新統計數字，加開預約系統開放1小時，已經有8萬2527人完成預約，佔27.99%。

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另外，台電爆出群聚感染，北市衛生局要求熱區業務處所在樓層昨起清空3天。而台電昨日進行快篩，人數約400人，其中一名員工快篩結果為陽性，已立即安排進行PCR採檢。台電表示，已提前提出因應防範措施，除該員工所屬單位及相鄰樓層全面清空並加強清消，針對總管理處所有人員的普篩作業，後續也全面改為PCR檢測，今日起也實施一半以上人力居家辦公，採取擴大因應措施，以全力防堵疫情擴散。