五倍券校正回歸成消費券　羅智強：蔡英文再還馬英九一次公道

▲去年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院發行振興五倍券政策大轉彎，原規劃要民眾掏一千換五千，引發反彈，連自家立委都不挺，最後拍板直接免費發券，對此，台北市議員羅智強19日表示，五倍券最後校正回歸成消費券，「蔡英文又還馬英九公道！」

羅智強在臉書發文指出，當年馬英九發消費券時，時任民進黨主席的蔡英文痛批，消費券炒作出來的興奮感像煙火一樣，蘇貞昌說消費券成效不佳，三倍券才「好領、好用、好刺激」，但有學者估算消費券對濟成長貢獻超過0.28%、三倍券只有0.09%，「昔日蔡主席批評消費券的那番話，徹底打臉蔡總統還馬英九公道！」

羅智強表示，蔡英文回抄馬英九的消費券，只好對外放話，強調時空環境不同，可望帶來「報復性的消費」，時空環境確實不同，但蔡英文劃錯重點，疫情衝擊讓民眾減少出入消費場所，推動報復性消費非迫切所需，面對無薪假、失業人口攀升，實質紓困直接幫助經濟受創家庭才是當務之急。

對於振興政策，羅智強指出，無論民眾、學者、在野黨都呼籲蔡政府全民普發現金，可省下大量印券及發放成本，亦能增加一般民眾額外消費，民意不可逆，「奉勸蔡總統慎思明辨，否則未來迫於民意而改弦更張，又得再還馬英九一次公道。」

對於振興券被批評跟消費券相同，政院官員表示，五倍券與消費券有三大不同：

一是中央各部會正比照去年，研擬其他加碼振興方案，地方和商家也有跟進，消費券則無各部會加碼，且五倍券廣泛用於受疫情衝擊產業。

第二，前總統馬英九發放消費券當年，未先紓困就振興，沒有相關紓困作為，因此民進黨當時才會要求發現金。

第三是五倍券除在郵局領取外，還可預購後在超商等地取貨，也能數位綁定。