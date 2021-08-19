高端疫苗下周開打！蔡英文打頭陣、10綠委預約成功　藍營他犧牲打

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗下周23日開打，總統蔡英文獻出手臂力挺，還有10位民進黨立委，以及親綠議員都以已預約完成，《東森新媒體ETtoday》整理以下名單，帶您一次瞭解。

中央流行疫情指揮中心昨（18）日宣布，第六輪高端疫苗增開20～35歲對象，自昨日下午4點開始預約，根據統計，系統加開短短1小時，已有8.2萬人完成預約，加上原開放對象41.9萬人，累積有50.1萬人完成預約。

1.總統蔡英文

總統蔡英文已16日中午上網完成預約，預計將在高端疫苗開放施打的首日，8月23日的一早，將至預約地點進行接種。

2.副總統賴清德

本來規劃接種聯亞疫苗的賴清德，因聯亞EUA未過，17日轉而上午登記高端疫苗。他透過臉書表示，會等指揮中心通知預約，完成疫苗接種，會與國人一起團結防疫守台灣。

3.民進黨

自高端疫苗開放預約後，許多民進黨立委也在臉曬出登記成功的照片，包括蘇巧慧、高家瑜、蘇治芬、陳亭妃、莊瑞雄、張廖萬堅、吳思瑤、林俊憲、賴品妤、蔡易餘；新北市議員戴媁姍；民進黨副秘書長林飛帆。

4.無黨籍、名人

除了民進黨力挺高段疫苗之外，無黨籍議員苗博雅、曾玟學、黃捷也已經預約成功，還有立院顧問洪慈庸、資深媒體人周玉蔻都要施打高端疫苗。

5.國民黨

由於高端疫苗取得緊急授權（EUA）屢出爭議，國民黨多次抨擊黑箱作業，圖利廠商，而為了讓國人能施打到國際疫苗，立委林為洲則表示「願意犧牲」，自願登記預約高端疫苗，成為藍營內部第一人。