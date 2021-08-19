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虎尾鎮公所編百萬預算　「普發住警器」拼100%安裝率

▲虎尾鎮公所110年度編列100萬元預算購置住宅用火災警報器，今日上午由消防局長林文山代表接受虎尾鎮公所捐贈住宅用火災警報器共3875只，並致送感謝狀完成捐贈儀式。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所110年度編列100萬元預算購置住宅用火災警報器，今日上午由消防局長林文山代表接受虎尾鎮公所捐贈住宅用火災警報器共3875只，並致送感謝狀完成捐贈儀式。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為響應雲林縣政府推行住宅防火，保障弱勢族群、避難弱者及高風險地區住戶生命財產安全，提升民眾住宅防火意識，虎尾鎮公所110年度編列100萬元預算購置住宅用火災警報器供鎮民申請領取使用，計有3875戶受惠。目前虎尾鎮全鎮安裝比例達71.77%，目標希望能在最短時間完成100%安裝。

今(19)日上午由消防局長林文山代表接受虎尾鎮公所捐贈住宅用火災警報器共3875只，並致送感謝狀完成捐贈儀式，此外，虎尾鎮長丁學忠及公所團隊亦擔任起一日志工，走入民宅示範如何正確安裝住宅用火災警報器，並呼籲虎尾鎮民，凡是符合相關資格者，均可至虎尾消防分隊免費申請領取一個住宅用火災警報器。

虎尾鎮長丁學忠特指出，多起火災都是透過住警器鳴報，降低及避免災害擴大，減少人員傷亡及財產損失，而火災具有不定性，深夜或清晨熟睡時刻為人們警戒心最低，最容易釀成重大傷亡，建議安裝在住家客廳、廚房、房間及樓梯，重視居家消防安全，保護全家人的安全。

雲林縣消防局指出，虎尾鎮公所採購的住警器委由虎尾消防隊協助到府安裝及發放，目前全縣身心障礙、獨居、低收、中低收戶等，除拒絕安裝戶外，安裝比例達近100%，而虎尾鎮全鎮安裝比例約71.77%，目標希望能在最短時間完成100%安裝。局長林文山表示住宅用火災警報器用於火災發生初期，藉由偵測煙霧發出語音警報，有效提醒住戶提早警覺避難求生。

雲林縣消防局說明，居住在5層以下建築的公寓及透天厝，且未曾向消防隊申請住宅用火災警報器的民眾，以下列條件優先登記申請：
(一)中、低收入戶、獨居長者、身心障礙者優先、家中有65歲以上長者、0-6歲以下孩童者、孕婦。
(二)狹小巷弄地區住宅及30年以上老舊建築物、鐵皮屋住宅、住宅式宮廟、曾發生火災事故、資源回收用途住宅、木造建築。
(三)曾發生火災事故之周邊建築、其他危險潛勢住戶。
申請人只要攜帶身分證、戶口名簿及上述條件相關證明文件至所轄消防分隊，經審核通過後即可領取住宅用火災警報器自行安裝，每戶以免費補助一個為原則，詳情可至本局網站查詢(https://ylfire.yunlin.gov.tw/)或利用線上方式申請(https://reurl.cc/W3KD5e)。

▲虎尾鎮公所110年度編列100萬元預算購置住宅用火災警報器，今日上午由消防局長林文山代表接受虎尾鎮公所捐贈住宅用火災警報器共3875只，並致送感謝狀完成捐贈儀式。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所110年度編列100萬元預算購置住宅用火災警報器，今日上午由消防局長林文山代表接受虎尾鎮公所捐贈住宅用火災警報器共3875只，並致送感謝狀完成捐贈儀式。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）


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