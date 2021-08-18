西螺福興宮中元普渡增5成　普品將贈邊緣戶及弱勢家庭

▲西螺福興宮每年舉辦中元普渡消災法會，今年因應防疫採網路線上報名，廟方代辦整桌供品，並代信眾上香祈福。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月慈悲月全台各大廟宇擇日舉辦祭祀普渡，今年因疫情衝擊，民眾生活、經濟受到影響，人心浮動不安，香火鼎盛的西螺福興宮太平媽祖廟，中元節法會採線上報名，今年信眾普桌成長5成，廟方將於法會圓滿後，將信眾捐出普渡物資油鹽白米及乾糧，送給邊緣戶及弱勢家庭，一起度過疫情的難關。

▲西螺福興宮今年信眾普桌成長5成，廟方將於法會圓滿後，將信眾捐出普渡物資油鹽白米及乾糧，送給邊緣戶及弱勢家庭，一起度過疫情的難關。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮將於8月30日舉辦中元普渡消災法會，因應防疫採網路線上報名，廟方代辦整桌供品，並代信眾上香祈福，除了普渡無祀孤魂、超薦九玄七祖及嬰靈外，並設立「動物靈」香位，超渡轄境遭車禍或其他意外死亡的動物往生極樂世界，讓轄區祥和平順，開放信眾報名後，廟方原以為會受到疫情影響，不開放信眾到場參加，信眾參加意願會降低，想不到竟不減則反增；廟方說，與往年相比，參加贊普的信眾增加五成，報名贊普供桌持續增加中。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，設立「動物靈」香位，為管轄境內往生的流浪動物、遭棄養往生的動物都一併超度，更體現「眾生皆平等，萬物皆有靈」的價值觀，因此，許多寵物飼主在中元節時，會特別準備寵物食品、零食、玩具到西螺福興宮超渡往生的毛小孩，今年報名數也成長許多。

▲西螺福興宮中元普渡設置「動物靈」香位，為管轄境內往生的流浪動物、遭棄養往生的動物都一併超度，更體現「眾生皆平等，萬物皆有靈」的價值觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊文鐘指出，今年疫情警戒升級，許多弱勢及邊緣戶家庭民眾，因資格問題無法領取紓困金，生活更辛苦，每年循古例舉辦普度法會，結束之後，很多善心信眾都捐出普度供品，由福興宮代為轉送給地方弱勢，讓他們暫度難關，因而信眾報名普渡增加5成，並將供品捐出做善心，造福更多需要關懷的家庭。

楊文鐘說，為了讓愛心善舉發揮到最大效益，也避免物資分送重疊、贈與不平均的情況，特別委請雲林縣警察局西螺分局協助，將普度供品協助分送，以表達對弱勢家庭、邊緣戶、獨居老人、弱勢團體的關懷與照顧。

▲西螺福興宮將於8月30日舉辦中元普渡消災法會，除了普渡無祀孤魂、超薦九玄七祖及嬰靈外，並設立「動物靈」香位，超渡轄境遭車禍或其他意外死亡的動物往生極樂世界，讓轄區祥和平順。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「台酒生技酒粕青春露」

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林男急匯42萬投資「未上市櫃股票」 警攔阻揪詐騙帳號

►快訊／新北確診者來過！雲林火鍋店停業3天 匡列44人採檢

►雲林廚餘回收率僅5％ 縣府：計畫補助民眾家戶自購廚餘處理機

►大雨後出太陽蔬菜腐爛更嚴重 產區拼復耕菜價回穩再等等

►虎尾科大「科技教育英文師培基地」揭牌 與Micro:bit簽MOU