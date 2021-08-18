雲林古坑綠色隧道週末恢復營業　全區僅開放2出入口控管人流

▲配合防疫雲林古坑綠色隧道停業3個月，終於要在本週末8月21日開始恢復營業。 （圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

配合防疫雲林古坑綠色隧道停業3個月，終於要在本週末（21日）開始恢復營業，古坑鄉公所為確實掌控人流，以市集與綠地草皮間的矮樹籬當區隔，更在多個缺口處以封鎖線管制，只開放2個出入口來管制人流及實聯制。

古坑鄉公所指出，綠色隧道市集約有90個攤位，於今年5月中疫情升級即暫停營業，微解封及防疫降為二級警戒後，夜市、市集恢復營業，民眾也密切關注綠色隧道市集何時恢復營業，也有攤商向縣府、公所反應盼能營業。古坑鄉公所邀集攤商代表、地方人士及縣府開會研議，公所實地勘查後，將公園與市集間的綠籬做區隔，並將幾次出入口拉封鎖線管制進出，只開放台3線北側、228紀念公園停車場2處進出，出入口會有體溫、手部消毒自動感測機。

古坑鄉公所強調，市集恢復營業但不開放試吃、禁止邊走邊吃，攤商人員要戴口罩、防護面罩，自備消毒酒精、食物需加遮罩。並呼籲遊客配合防疫規範，不要跨越綠籬或封鎖線，保護自己也保護他人。



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