獅子山共和國籍貨輪沉沒三條崙外海　雲林縣府：未發現油汙染擴大

▲三條崙外海14浬處，一艘獅子山共和國籍「MV FULIM88」雜貨輪機艙因引擎室進水發出求救訊號，目前已沉沒。 （圖／翻攝自Facebook／雲林縣政府）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(19)日上午9時許接獲基隆海岸電台通報，指出三條崙外海14浬處有一艘獅子山共和國籍「MV FULIM88」雜貨輪機艙因引擎室進水發出求救訊號，目前確認沉沒；雲林縣府及海洋保育處成立專案小組應變，並由海巡署艦隊分署布袋13海巡隊前往協處。

據了解，船上人員均已獲救，由海署艦隊分署十三海巡隊協處中，雲林縣政府表示，稍早收到基隆海岸電台通報，獅子山共和國籍 「MV FULIM88」 雜貨輪機艙 行駛至 雲林三條崙外14浬處，因引擎室進水發出求救訊號，目前已確認沉沒。

海巡署人員前往了解，並未發現油汙染擴大，但為求謹慎，縣府團隊已請塑化公司協助派遣清污船前往，同時加派人員支援， 雲林縣環保局也立即啟動應變機制，請漁民不用擔心，也提醒附近作業船隻留意安全。

▲三條崙外海14浬處，一艘獅子山共和國籍「MV FULIM88」雜貨輪機艙因引擎室進水發出求救訊號，目前已沉沒。 （圖／翻攝自Facebook／雲林縣政府）



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