虎尾鎮安溪里長18年來辦理暑輔營　超暖原因讓人鼻酸

▲安溪里長蔡朝忠說，18年前才剛放暑假不久，社區就傳出有3名孩子溺水意外，體會到偏鄉資源不足，孩子放假缺乏適當的照顧與課輔，興起辦理免費暑期育樂營念頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮安溪里兒童、青少年暑期育樂營連續18年來無懼疫情堅持開辦，因應防疫規模縮減到30人，今年育樂營時間與人數雖縮減課程仍包活畫畫、國樂各種手工藝DIY，豐富又多元，雖然每年都為經費傷腦筋，但最後都能順利舉辧，轉眼已過18年，他也從中年里長變成老里長。

安溪里長蔡朝忠說，18年前才剛放暑假不久，社區就傳出有3名孩子溺水意外，讓他深刻體會偏鄉資源不足，孩子放假缺乏適當的照顧與課輔，興起辦理免費暑期育樂營念頭。蔡朝忠指出，今年因疫情三級警戒，育樂營延至這個月初才開課，同時從以往80多名小朋友縮減至30人，但仍有3名大專生回來擔任營輔，陪伴小朋友度過快樂暑假。

蔡朝忠說，儘管每年育樂營常面臨經費捉襟見肘，但每年都不少人主動來授課，也有慈善團體挹注或捐出講師費，社區裡的孩子就讀高中職或大學後再回來當志工回饋，讓安溪學堂年年都能順利開課，也讓他愈辦愈快樂。

▲虎尾鎮安溪里兒童、青少年暑期育樂營連續18年來無懼疫情堅持開辦，今年育樂營時間與人數雖縮減課程仍包活畫畫、國樂各種手工藝DIY，豐富又多元。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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