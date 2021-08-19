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南投今年火警3死住宅皆未裝住警器　縣府砸錢年底前裝2萬顆

▲南投縣消防局將全面協助南投市民免費安裝住警器。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣消防局將全面協助南投市民免費安裝住警器（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今年至今已發生3件住宅火災死亡案件，且3件皆未安裝住宅用火災警報器；縣府消防局表示，為將住宅火警傷害降到最低，將為全縣住宅安裝住警器，今年先在南投市試行，除了原本就有消防設施的集合式住宅，將以戶為單位、每戶配發一顆，全市共計裝設2萬顆，預計年底前裝設完畢，其餘12鄉鎮則將在明年同步進行裝設。

縣府消防局指出，住宅未安裝住警器，將導致延遲發現失火、影響逃生時間，縣長林明溱特別編列預算，指示每戶住宅都要安裝住警器，確保民眾的生命財產安全。

▲南投縣消防局將全面協助南投市民免費安裝住警器。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣消防局將全面協助南投市民免費安裝住警器。（圖／南投縣政府提供）

縣府消防局分隊長蘇育生說，安裝住警器能及早偵知、通報反應及適當逃生，降低火災造成的災害，安裝原計從5月開始實施，因新冠肺炎疫情爆發而暫緩，最近降為二級警戒後才重新展開，目前在南投市已有6000多顆安裝完畢，剩下約1萬4000顆將在今年內全數裝設完成。

消防局表示，住警器安裝名冊由消防局向戶政事務所申請造冊，刪除已安裝過的住家後，將名冊及住警器交由各里里長協助發放，防火宣導大隊在發放同時也宣導安裝方式及使用方法，不方便安裝的住家也可以請里長協助安裝。
 

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