雲林五分車觀光復始遙遙無期　張麗善：願親率團隊向蘇院長簡報

▲虎尾糖廠製糖已有111年歷史，是全台唯一可見以五分車載運甘蔗之處，此案攸關鐵道文化及雲林地方經濟及觀光產業發展，雲林縣府建請中央儘速核定補助。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌昨(17)日前往嘉義蒜頭糖廠視察，宣布核定「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，對此，雲林縣長張麗善感慨認為，雲林縣的虎尾糖鐵五分車復駛案即便已經獲得總統蔡英文承諾，但始終得不到中央關愛，並指出，只要蘇院長認同，願意親率相關局處長向蘇院長報告，一起為雲林鄉親排除困難。

同屬糖鐵觀光列車復駛計畫，雲林縣長張麗善表示，虎尾糖鐵五分車復駛計畫始自前縣長李進勇任內，但她上任後，基於只要是能夠為雲林好的想法，還是持續推動此案。後於2019 年完成規劃作業並將相關報告函予中央；期間行政院、交通部、經濟部、台糖公司多次公文往返，最後經濟部於今年1月8日函覆，建議宜由台糖公司先確實推動並完成蒜頭糖廠第一階段後，再研擬本案後續推動事宜，而本府復於8月4日函覆經濟部，請該部考量本縣需求，優先協助推動本案後續興建事宜。

張麗善說，不僅如此，蔡總統於去年11 月20日至台西府視察時，更親自遞交此案建言書給蔡總統，懇切希望蔡總統重視此案；經過多年配合中央要求的籌備，卻仍無法獲得中央青睞核定，眼見鄰近嘉義縣五分車案於昨天獲核定，蘇院長甚至於臉書上興高采烈宣告，令人相當感慨也非常失望。



張麗善指出，台糖公司目前只剩雲林虎尾、台南善化兩家糖廠還在製糖，虎尾糖廠製糖已有111年歷史，更是目前全台唯一還以五分車載運甘蔗，此案攸關鐵道文化及雲林地方經濟及觀光產業發展，縣府建請中央儘速核定補助「虎尾糖廠五分車復駛及延駛雲林高鐵站」工程，雲縣府將全力推動虎尾糖廠五分車復駛計畫。



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