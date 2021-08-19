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社會 社會焦點 保障人權

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手「試探這裡」糗大了

▲▼多倫多同志。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲去年高雄同志大遊行，王姓男子看中遊行隊伍中的一名天菜，竟趁人不備，偷摸天菜的下體。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

去年高雄舉辦同志大遊行時，有一名王姓男子在隊伍走到千金區長生街與自強二路口時，看中遊行隊伍中的另一名「天菜」，趁著天菜防備不及反抗之時，伸手觸碰其下體，讓天菜嚇得當場報警處理。高雄地院審理後，依性騷擾罪，判王男拘役20日，得易科罰金。

王姓男子去年參加高雄同志大遊行時，相中一名天菜，竟然趁著人群眾多，趁天菜不及防備之時，伸手偷摸天菜的下體，氣得天菜當場帶著錄影證據，前往警局報警處理。

庭審時，王男坦承犯行，卻向法官辯稱自己曾有思覺失調症史，並提出其在康復之家的入住證明與身心障礙證明，請求法官給予緩刑。不過天菜卻主張，王男當下的舉動讓他心情不舒服、不被尊重及事後很不開心，且不願意與其和解。

高雄地院審理後認為，王男未尊重被害人的身體自主權與人格尊嚴，趁人不備來不及抗拒而觸摸其隱私部分，顯然不尊重被害人對於身體自主權力與心理感受，實有不該；而被害人事後更不願意與王男和解，顯見王男對其所造成的創傷，已非金錢可言喻。

法官指出，故能體會王男所陳述其目前身心狀況，但被害人因王男的行為亦有不被尊重、不開心之感受，也不能不顧及被害人的心情，惟念其犯後坦承犯行，且無前科紀錄，鑑於王男的身心狀況、智識與經濟狀況，依性騷擾罪，判其拘役20日，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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