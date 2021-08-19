高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了

▲高雄一家熱炒店戶外座位毫無隔板，遭到民眾檢舉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港一家海鮮熱炒店昨日被爆料戶外用餐未設隔板，經民眾檢舉後警方前往勸導，但引來現場用餐客人不滿飆罵，現場一度爆發衝突。高雄市長陳其邁今（19）日表示，講過很多次，防疫期間用餐必須用隔板，外出必須全程戴口罩，假如違反規定一律開罰，警察局和衛生局會依法開罰。

小港區宏平路某熱炒店，昨晚被檢舉在店外擺放桌椅供顧客用餐，但桌上除沒有設隔板，也沒採取梅花座、保持安全距離，更有一大群10人左右的客人現場群聚用餐。

對於這狀況，陳其邁受訪表示，昨天警方有開勸導單，但是有些民眾不服勸導，站起來的時候在非用餐時間也沒有戴口罩，警察局和衛生局會依法開罰。他強調，講過很多次，防疫期間用餐必須用隔板，外出必須全程戴口罩，假如違反規定，一律開罰。

▲▼高雄一家熱炒店遭檢舉戶外座位未設隔板，警方到場勸導並開立勸導單，業者也立即暫時停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局指出，昨天漢民派出所派員前往了解，發現店家確實有違反防疫規定用餐，立即請店家停止讓顧客用餐，並告知店家與現場用餐客人已違反防疫規定。

警方依照違反防疫事項對店家開出勸導單，後續並將現場相關違反防疫規定情事蒐證資料，移由權責單位衛生局認定裁處。針對現場用餐客人因不滿被檢舉，還向檢舉人叫罵，對此，小港分局表示，將依法另行追究辦理。

衛生局今表示，現階段已強力勸導餐飲業者落實執行餐廳開放內用防疫措施，經輔導仍未改善者將依個案事實及傳染病防治法，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。另針對民眾離開用餐座位未配戴口罩、未配合店家落實實聯制措施等違規行為，市府警察局將依違反傳染病防治法第36條、37條逕行舉發。

目前疫情警戒雖降為二級警戒，但用餐場所同桌用餐須設隔板，桌距保持1.5公尺或使用隔板，隔板高度與材質並無限制，物理性屏障主要能阻絕顧客用餐口水或飛沫傳播風險。