　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了

▲高雄一家熱炒店戶外座位毫無隔板，遭到民眾檢舉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄一家熱炒店戶外座位毫無隔板，遭到民眾檢舉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港一家海鮮熱炒店昨日被爆料戶外用餐未設隔板，經民眾檢舉後警方前往勸導，但引來現場用餐客人不滿飆罵，現場一度爆發衝突。高雄市長陳其邁今（19）日表示，講過很多次，防疫期間用餐必須用隔板，外出必須全程戴口罩，假如違反規定一律開罰，警察局和衛生局會依法開罰。

小港區宏平路某熱炒店，昨晚被檢舉在店外擺放桌椅供顧客用餐，但桌上除沒有設隔板，也沒採取梅花座、保持安全距離，更有一大群10人左右的客人現場群聚用餐。

對於這狀況，陳其邁受訪表示，昨天警方有開勸導單，但是有些民眾不服勸導，站起來的時候在非用餐時間也沒有戴口罩，警察局和衛生局會依法開罰。他強調，講過很多次，防疫期間用餐必須用隔板，外出必須全程戴口罩，假如違反規定，一律開罰。

▲▼高雄一家熱炒店遭檢舉戶外座位未設隔板，警方到場勸導並開立勸導單，餐飲業者目前暫時停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄一家熱炒店遭檢舉戶外座位未設隔板，警方到場勸導並開立勸導單，業者也立即暫時停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄一家熱炒店遭檢舉戶外座位未設隔板，警方到場勸導並開立勸導單，餐飲業者目前暫時停業。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港分局指出，昨天漢民派出所派員前往了解，發現店家確實有違反防疫規定用餐，立即請店家停止讓顧客用餐，並告知店家與現場用餐客人已違反防疫規定。

警方依照違反防疫事項對店家開出勸導單，後續並將現場相關違反防疫規定情事蒐證資料，移由權責單位衛生局認定裁處。針對現場用餐客人因不滿被檢舉，還向檢舉人叫罵，對此，小港分局表示，將依法另行追究辦理。

衛生局今表示，現階段已強力勸導餐飲業者落實執行餐廳開放內用防疫措施，經輔導仍未改善者將依個案事實及傳染病防治法，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。另針對民眾離開用餐座位未配戴口罩、未配合店家落實實聯制措施等違規行為，市府警察局將依違反傳染病防治法第36條、37條逕行舉發。

目前疫情警戒雖降為二級警戒，但用餐場所同桌用餐須設隔板，桌距保持1.5公尺或使用隔板，隔板高度與材質並無限制，物理性屏障主要能阻絕顧客用餐口水或飛沫傳播風險。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／光華商場周邊大停電！　貨車炸火光慘了
36歲瑞莎宣布懷二胎！　低頭撫肚孕照曝光
還有3129萬劑疫苗沒來！　廠牌統計出爐
快訊／1歲男童午睡猝死　相驗結果出爐
高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了
60歲男娶20歲嫩妻！　結婚不到3年她「狂啪小王生子」
「松山之亂」超傻眼終局！10煞僅起訴1人　賠8000+螢幕和
快訊／農遊、動滋、藝fun券重出江湖！　蘇貞昌令部會加碼　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市光華商場周邊大停電　貨車撞歪變電箱畫面曝

快訊／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗結果出爐

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了

「松山之亂」超傻眼最終局！抓10煞僅起訴1人　今賠8000+螢幕和解

舞小姐上化妝室慘中迷魂酒！她醒來驚覺遭性侵　色男重判9年

情侶檔搞簽賭站　牆貼警語：未戴好口罩一律驅離

葬儀社鬼月凌晨大火！2男2女獲救　父與7歲女童緊急送醫 　

相差40歲…23歲嫩妻結婚不到3年跑了！「狂啪小王生子」老公崩潰

三級警戒還補課！嘉義補教師「挨罰30萬」神隱　執行署直接開大絕

他買早餐這件事沒做好被勸導　通緝身分跟著曝光秒傻眼

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

快訊／北市光華商場周邊大停電　貨車撞歪變電箱畫面曝

快訊／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗結果出爐

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了

「松山之亂」超傻眼最終局！抓10煞僅起訴1人　今賠8000+螢幕和解

舞小姐上化妝室慘中迷魂酒！她醒來驚覺遭性侵　色男重判9年

情侶檔搞簽賭站　牆貼警語：未戴好口罩一律驅離

葬儀社鬼月凌晨大火！2男2女獲救　父與7歲女童緊急送醫 　

相差40歲…23歲嫩妻結婚不到3年跑了！「狂啪小王生子」老公崩潰

三級警戒還補課！嘉義補教師「挨罰30萬」神隱　執行署直接開大絕

他買早餐這件事沒做好被勸導　通緝身分跟著曝光秒傻眼

哈登：對決公鹿只用了一個健康的KD　沒什麼探討價值

快訊／北市光華商場周邊大停電　貨車撞歪變電箱畫面曝

威力彩21.5億今晚開獎　民眾捧11萬2千「台新模式」包牌

當沖降稅鼓勵投機？財政部：股市活絡發展「當沖勢必存在」

快訊／36歲瑞莎宣布懷二胎！　低頭撫肚孕照曝光：很期待見到你

BNT先給學生不合理！他指1族群「帶著病毒趴趴走」：防疫全白費

《鬼滅》歌姬LiSA暫停活動才2周...堅強宣布復工！露面時間點曝光

高端找巴拉圭EUA「卻不選歐美國家」？鄉民揭1點卡關：AZ都沒過了

6歲兒吃好市多沙拉「碗底見粗黑毛」 　媽1舉動讚爆！網見捲度吐了

美媒：拜登誤判阿富汗局勢給歐洲失信與背叛感

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

「讓開將軍」涉共諜　凌晨百萬雙門進口車接駕

沙發、茶水還備點心　警局藏破案小房間　

23歲嫩妻結婚不到3年跑了！還啪小王生子…63歲夫崩潰

北市2高架橋科技執法　4違規月噴367罰單

即／幼兒園1歲男童午睡不醒　無生命跡象送醫搶救

莒光號輾斃肢解　台中女屍塊散落

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵

痛罵吳宗憲「呷洨」　館長判拘68天確定

「松山之亂」超傻眼最終局　今賠8000+螢幕和解

更多熱門

相關新聞

高雄「綠廊道」左營計畫完工開放

高雄「綠廊道」左營計畫完工開放

高雄綠廊道左營計畫完工了！高雄市政府指出，在防疫警戒期間，持續推動建設，左營計畫完工消彌鐵道兩側長年以來的隔閡，實現縫合都市紋理，煥然一新的景觀將促進新舊社區共榮發展，目前全區已開放供民眾使用。

鬼扯快篩+打疫苗1760元「廠牌任選」

鬼扯快篩+打疫苗1760元「廠牌任選」

桃源孤島7生要上學　涉險徒步攀岩溯溪5hrs下山

桃源孤島7生要上學　涉險徒步攀岩溯溪5hrs下山

嫩男連結45歲大嬸　堅持做完半套才開門

嫩男連結45歲大嬸　堅持做完半套才開門

三寶背坐Gogoro「懸空手捧披薩」 　他嚇超車

三寶背坐Gogoro「懸空手捧披薩」 　他嚇超車

關鍵字：

高雄梅花座隔板防疫飲食規定

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

容易被忽略的5個iPhone手機功能

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面