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花蓮疫調鬧烏龍！無辜熱炒店生意暴跌5成　老闆擬提國賠

▲▼花蓮傳出疫調烏龍，波及到無辜店家。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮縣府傳出疫調烏龍，波及到無辜店家。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

新北10人旅遊團8月初到花蓮旅遊10天，日前卻傳出10人中有一半確診，總計已有6人染疫。花蓮縣政府16日也公布確診者足跡，卻因此冒出烏龍，縣府原先公布有2人確診者曾到過美崙市場5-3號的店家，卻因而牽連到「5之3號」的熱炒店老闆，讓業者生意暴跌，無辜波及直喊「歇業至7日才開門，怎麼會有2日的足跡」，更進一步擬提國賠。

新北10人旅遊團8月2日自10日到花蓮旅遊10日，卻沒想到其中一名成員在家中自行快篩後呈現陽性反應，PCR確診，回朔檢驗其接觸史更發現10人當中，已有6人染疫。而花蓮早已近月餘無出現新的確診者，這次卻傳出有確診者足跡，足跡更是遍布東大門夜市、鯉魚潭、美崙市場等熱門景點，消息一出瞬間人心惶惶。

根據花蓮縣政府16日釋出的疫調足跡顯示，案15966和15967曾到過美崙市場5-3號的攤販購物，沒想到卻無辜牽連到「5之3號」的熱炒店店家，讓店家生意直接暴跌5成。

▲▼花蓮16日疫調足跡。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣16日公布疫調足跡，顯示美崙市場5-3號的攤販有確診者足跡，去無辜波及「5之3號」的熱炒店。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「炒賣亭」熱炒店的李姓老闆就指出，因疫情關係他自27日後就一直歇業自8月7日，怒批「7日才開門，怎麼會有3日的足跡」，才剛回復營業就生意暴跌，讓他相當不滿。

▲▼花蓮傳出疫調烏龍，波及到無辜店家。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲李老闆的店為「5之3號」，縣府所公布的地址為「5-3號」，無端受波及讓他相當不滿。（圖／記者柯政誟翻攝）

而花蓮縣衛生局長朱家祥也對此回應指出，足跡疫調的地址皆是按照Google Map地圖標示，美崙市場地址顯示的為化道路5-3，而炒賣亭熱炒店則為化道路5之3號，2者店家門牌相近，造成影響誤會，衛生局深感歉意，同時也承諾未來在公布足跡時會再更加謹慎，強調並沒有確診者到過「炒賣亭」用餐，民眾可以安心前往用餐。

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