罵吳宗憲「呷洨」、公民老師是「螺紋保險套」　館長判拘68天確定

▲館長陳之漢遭高院裁定應執行拘役68天，得易科罰金確定。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

館長陳之漢先前在直播中痛罵藝人吳宗憲「呷洨」、「連屁都不如」，公民老師兼網紅羅文是「螺紋保險套」而挨告妨害名譽，台北地院審理後，分別被依公然侮辱判處拘役58日和20日。日前檢方聲請執行，台灣高等法院裁定館長須執行拘役68天，得易科罰金6萬8千元確定。

網紅館長陳之漢的直播向來以嗆辣聞名，常會在直播中批評時事，去年館長在直播中因政治問題與公民老師羅文互嗆，羅文去年7月先是批評館長是「新民粹型領袖」，館長則回嗆羅是「螺紋保險套」，遭羅文怒告妨害名譽。

而前年8月，本土天王吳宗憲在一次直播中指出「某些網紅是屁孩」，未料卻引發館長不滿，開直播反嗆吳宗憲「你呷洨也沒有人要看你知道嗎」、「本土天王，幹X娘」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」，再被吳宗憲怒告妨害名譽，民事部分則對館長求償80萬元。

台北地院審理後認為，館長陳之漢對羅文的名譽貶損已是事實，不過念其坦承罪刑，且當庭表示願意深切檢討，判其拘役20日，得易科罰金。

而針對吳宗憲一案，法官也認為陳之漢妨害名譽事實明確，且沒有反省悔意，依公然侮辱罪，判其拘役58日，得易科罰金；民事部分，則判其須賠償吳宗憲精神撫慰金80萬元，同時須在「館長成吉思汗」的頻道與臉書粉專「飆捍」，連登3日的道歉聲明。

判決確定後，高等檢察署認為館長所犯2罪相同，符合合併執行刑標準，向高等法院聲請。高等法院審理後，裁定館長拘役68日，得易科罰金6萬8000元，不得抗告，全案確定。