印度神童「驚世預言」6度成真　未來3月都危險！最大動盪時間點曝

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）第6度預言成真，阿富汗等地爆發嚴重震盪。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／綜合報導

料中新冠疫情的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）聲名大噪，先後成功預言變種病毒爆發、美國邁阿密大樓倒塌與日本靜岡土石流等天災人禍，如今他7月時發出的警告「8、9月木星逆行在魔羯座恐對世界不利」再次成真，阿富汗政府垮台、海地發生強震等，算算這已經是他第6度神準預言成功。

▲塔利班再次掌權，掀起阿富汗難民逃亡潮。（圖／路透）

阿南德曾警告6月20日後歐洲、印度、美國、日本將「發生大事」，結果不但多國疫情反彈，美國與日本更發生邁阿密大樓倒塌和靜岡嚴重土石流等災禍。進入7月後，阿南德又強調，木星7月21日開始逆行後，不好的狀況會變得更明顯，「8、9月木星逆行在魔羯座恐對世界不利」，要等到11月21日木星離開魔羯座，前往水瓶座，生活品質才會好轉。

▲明霸克露橋受土石流沖刷斷裂，至今尚未搶休完成，只要下小雨，就有可能會發生土石流。（圖／記者吳奕靖翻攝）

果真，世界各國在8月紛紛發生嚴峻情況，希臘、土耳其等地中海地區野火狂燒，海地規模7.2強震賠上超過1400條人命、數萬人痛失家園，包含全球關注的阿富汗局勢也在8月迅速延燒，最終塔利班極端組織在15日宣布掌權，民眾瘋狂攀爬美國軍機逃難。另外，台灣受「盧碧」與熱低壓影響豪雨成災，不僅多處淹水，高雄桃源區「明霸克露橋」更遭山洪沖斷，至今仍未搶修完成，受困山區的居民苦不堪言。

阿南德迄今已是第6度預言成功，然而，阿南德曾表示，木星在「8月到11月」位於魔羯座，對世界局勢不利，無論哪個國家都會面臨「第三波」疫情大流行，「無論你在做什麼，處在什麼位置，一定要小心防範」，雖然這次可能比先前第二波來得小，但最大一波震盪隨即會在隔年4月「火土大合」時發生，屆時可能出現巨大變數或嚴重困難，至於經濟穩定復甦則等要2023年4月23日過後才會好轉。

重要時間點：

1. 2021年6月20日：此後下半年全球經濟稍有復甦，7月中火星土星呈現對分相後，世界面臨戲劇化的轉變，木星7月21日開始逆行後，不好的狀況會變得更明顯。

2. 2021年11月21日：木星離開魔羯座，前往水瓶座，生活品質好轉。

3. 2022年4月：火星與土星相合，可能出現變數或嚴重困難，此後會再度好轉。

4. 2023年4月23日：經濟大重整並開始成長。

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