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阿富汗84兆礦產全落塔利班手中！全世界都超想要　中國擬合作開採

▲▼阿富汗蘊藏1至3兆美元的礦產，若塔利班順利開採，將轉變該國的經濟前景。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗蘊藏84兆元的礦產，若塔利班順利開採，將轉變該國的經濟前景，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班在15日正式接管阿富汗，除了在當地引發了一場政治和人道主義的危機外，也讓專家思考，這個世上最貧窮的國家，經濟前景是否會產生改變，因為當地有著價值至少1兆美元（近新台幣28兆元）的礦藏。外媒指出，若塔利班取得中國的支援，那他們的採礦作業將變得十分順利。

據CNN報導，阿富汗雖然是全球最貧窮的國家，但當地的資源非常豐富，鐵、銅、金等礦產遍布各個省份，還有可以用來製作充電電池的鋰和可以被用於電子產品、電動汽車、衛星和飛機等各個領域的稀有金屬（稀土）。

▲▼阿富汗蘊藏1至3兆美元的礦產，若塔利班順利開採，將轉變該國的經濟前景。（圖／達志影像／美聯社）

科學家斯庫諾夫（Rod Schoonover）指出，阿富汗除了擁有豐富的傳統金屬外，還有著21世紀新興經濟中非常重要的金屬。儘管阿富汗過去因為基礎設施落後、經常爆發乾旱，而導致礦產開採受阻，不過在塔利班的控制下，情況很快就會產生改變。

CNBC則引述《外交家》雜誌消息指出，阿富汗礦產和稀土金屬的價值最高可以達到3兆（近新台幣84兆元），目前中國、巴基斯坦和印度都對此表現出高度興趣；就在塔利班佔領阿富汗數小時後，中國外交部就釋出善意表示，中國已準備好「與阿富汗進行友好合作」，若塔利班獲得中國的經濟支援，那他們的採礦作業將變得十分順利，不過中國也將承受一定的國際壓力。

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