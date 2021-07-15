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印度神童預言5度成真　這次換法國荷蘭「中招」！警告7月要小心

▲▼印度神童發出7月疫情預言後，法國與荷蘭政府將繼承認防疫出現漏洞，右為法國總統馬克宏，左為荷蘭總理呂特。（圖／路透、翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童發出7月疫情預言後，法國與荷蘭政府將繼承認防疫出現漏洞，右為法國總統馬克宏，左為荷蘭總理呂特。（圖／路透、翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

因料中新冠疫情而被譽為「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）上月初發表驚世預言，直指歐美等大國將「發生大事」，接著Delta變種病毒爆發，英國、以色列疫情果真再度升溫。而阿南德最新預言指出，7月火星土星在相對位置「一樣要當心」，結果法國與荷蘭接連發生疫情動盪。

阿南德6月3日曾預言大部分歐洲國家、印度、美國、日本6月20日後將「發生大事」，結果不僅英國延後解封、以色列也被迫收緊防疫措施，後來日本靜岡爆發奪命土石流，美國除了變種疫情升溫又加上邁阿密大樓倒塌等災禍，如今進入7月，阿南德警告此時「火星土星在相對位置，不安動盪會更加明顯」，一樣要當心，需特別注意Delta病毒帶來的疫情反撲。

▲▼ 印度神童最新預言。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童預言已5度成真，荷蘭、法國接連坦承疫情擴散情況超出預期。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

沒想到，7月還過不到一半，歐洲又有2國出事。根據路透社報導，荷蘭上月26日解除大部分防疫規定，卻在不到2周內病例飆升至2021年來的最高峰，單日新增萬人確診。對此，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）12日公開道歉，稱放寬限制的決定是個「誤判」，對於錯估疫情一事，「我們感到遺憾，並且道歉」。當局9日恢復對酒吧、餐廳等場所的限制，也取消節日慶典或群聚活動至8月14日。

呂特道歉的同日，法國新增1260例確診，總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表公開談話承認法國本土與海外屬地的Delta變種感染激增，「如果我們今天行動，病例數將繼續增加。」馬克宏宣布，將強制要求醫護衛生工作者於9月15日以前接種疫苗，否則將面臨罰款、失業等制裁，另外，國小到高中的各級學校9月開學後也將啟動疫苗接種工作。

►印度神童再預言！　警告七月「3件事」：疫情反撲又爆發
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