Delta一統江湖難預測！醫砲轟「印度神童根本汙辱科學家」

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者李佳蓉／綜合報導

Delta變種病毒席捲全球！其快速的傳播力讓人聞之色變。萬芳醫院精神科醫師潘建志發文指出，新冠病毒不斷變異「很煩」，而現在特異獨行的Delta變種一統江湖，實在難找到規則以預測病毒的未來，但可以確定的是勿輕易相信任何個人主觀判斷，點名「尤其是印度神童的預言」。

潘建志在粉專《BillyPan 潘建志醫師》發文指出，病毒沒有大腦，是進化論在驅動病毒的生存行為，過去人們對進化的認知優勝劣敗，「想像中突變應該是慢慢累積，一點一滴變得越來越強，But，新冠病毒卻不是這麼一回事。」

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潘建志表示，Delta和別的變種株都不一樣，它沒頭沒腦的突然出現，而不是漸進式的一個個累積出來。雖然特異獨行，但文成武德，一統江湖，其他變種都快消失了。他進一步說明，在武漢原始株出現後，一統江湖這是第二次發生，第一次為D614G，之後所有生存下來的變異株100%都是D614G突變，「Delta之後會怎麼演變，哪個基因會留存，還看不出來。」

▲美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

他解釋，胺基酸變異由RNA突變決定，而突變方式可能是鹼基被取代、消失、重組、重覆出現等等相當混亂。新冠病毒在人體內進化，而戴口罩、社交距離、打疫苗及死亡「都會影響病毒的進化方向」。此非優勝劣敗的天擇，而是人類行為推動的「人擇」，人類集體行動無法預測，更何況是人類行為造成病毒的人擇現象，無法推算下一步。

科學家僅能不斷監測基因定序、了解新突變位置的作用，還有留意他國新數據。潘建志深信「實證最重要」，呼籲別輕易相信任何個人主觀判斷。他也不客氣點名，「特別是那個印度神童阿南德的預言，恭啥X星座啊，根本在汙辱科學家，別再點他的新聞進去看了。」