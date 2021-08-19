市場買龍眼　秤重後貴20元！網見「招牌2字詐騙」超怒：不只一攤

▲有網友到市場買龍眼，遇到黑心攤販。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

有網友日前到市場買龍眼，看到招牌寫著一斤29元，比行情價還要便宜，而且口感也不錯，正當他拿著袋子要購買時，旁邊有個激動的婦人阻止他，才知道原來店家說一斤29元是個幌子，真正秤重完的價格是49元。對此，一名網友指出，這其實是商人詐騙的手法，不仔細看清楚真的會被騙。

一名網友在「信義區三兩事」發文，早上前往北投市場買菜，看到龍眼攤寫著一斤29元，價格便宜又好吃，拿起袋子想要購買，一名婦人阻止他，原來29元是假的，真正秤重價格是49元，整整多了20元，提醒大家到市場購買時多留意，價格是否不實。

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有網友看到該篇文後，表示這種情況已經不是第一次了，該商人還賣過蒜頭、龍眼、荔枝、1元冰棒，攤販的招牌看起來都很像，甚至還會進化，「秤重時那個秤會把字蓋掉，半斤這兩個字會藏在某處」，用這樣的手法吸引客人。

▲▼招牌上藏細節。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）

從圖片中可以看到，每張招牌的寫法幾乎都一樣，用藍色筆寫上商品名稱，紅色筆寫上價格，其中一張，北港蒜頭香辣49元，仔細一看在蒜頭的「頭」上方藏著小小的兩字「半斤」，在價格「元」的地方也寫著小小的+1，正確應該是蒜頭半斤50元。

貼文曝光後，網友們回應，「無奸不成商，絕對不會去這攤購買」、「考驗視力」、「老店就不會耍這種伎倆，跟老店買比較安心」、「我被騙過，雙北到處跑，不只一攤」、「做生意做成這樣很可悲吧」、「只要是這種取巧的商家，煮婦我直接略過」、「這半斤是寫給螞蟻看的嗎」、「現在看到就在找半斤寫在哪」。