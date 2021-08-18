水彈警報來了！鋒面甩雨變天「全台大雨」　12號颱風下周有機會生成

▲鋒面南移接近台灣，全台防大雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局18日深夜10時10分持續發布「大雨特報」，彰化、南投、雲林、嘉義4縣對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，有局部大雨發生機率。預報員徐仲毅表示，位在北部海面的鋒面19日更接近台灣影響天氣，各地雲量變多，西半部東北部、外島除了午後雷陣雨外，其他時間也有短暫陣雨，預估20日（周五）後鋒面才會遠離。

氣象局預報，太平洋高壓勢力較弱，鋒面南移接近台灣，主要的雨勢主要落在白天，以午後雷陣雨為主，各地都有局部大雨的機會，清晨至上午這段時間，西半部沿海有局部短暫陣雨，其中馬祖因距離鋒面較近，對流移入的話會出現短時強降雨。19日午後雷陣雨機率高，可能出現局部大雨，溫度部分，普遍高溫31至33度，近山區花東可能更高，沒下雨時感受仍悶熱。

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▼熱帶低壓勉強維持強度，未來可能接近台灣。（圖／中央氣象局）



▼降雨以午後雷陣雨為主，各地有局部大雨發生可能。（圖／NCDR）



因鋒面接近台灣北部海面，天氣較不穩定，18日午後對流發展旺盛，中部以北、東北部降雨明顯，新北市、台北市、宜蘭縣雨勢較大，最大時雨量出現在新北深坑73毫米，3小時累積雨量111毫米達豪雨標準，稍早針對新北市發布豪雨特報，其他花東及南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局深夜則持續針對中部地區發布大雨特報，晚間至19日南投、彰化、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率。

至於關島西南方海面的低氣壓，距離台灣仍有超過約2100公里，預測向西北西移動，氣象局仍會持續觀察此低氣壓的動向。

災害預報士賈新興分析，目前在菲律賓東方外海殘存的熱帶低壓雲系TD16，整個環境不有利，數值模式預報路徑可見，歐洲模式預測其發展有限，美系預測稍微有機會存活，目前看起來，將以熱帶低壓型態為主，生存時間相對有限，強度成颱趨勢不超過15%，研判TD16勉強能夠維持熱帶低壓的條件就相當不容易。

賈新興指出，目前各國系集預報最多維持熱帶低壓，路徑趨勢是朝台灣東方外海通過的機會高，不過模式預報仍分歧，因為此熱帶低壓結構環流差，初始位置、未來強度都不好，未來5天的預報顯示，基本上台灣降雨偏向午後對流降雨為主，東半部降雨訊號稍多，歐美都有類似趨勢，23至27日（下周一至五）都是午後雷雨的天氣型態；12號颱風則難產，目前要生成颱風要等到8月下旬有利生成颱風建立的環境才有可能出現。

▼熱帶低壓發展不利，各國預報路徑仍分歧。（圖／翻攝tropicaltidbits）

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