豪雨警戒「鋒面突襲」變天了！轉雨降溫3天　準颱風新路徑大轉彎

▲熱帶低壓醞釀中，有發展為輕度颱風的可能。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，這幾天造成高溫炎熱的太平洋高壓逐漸東退，原本滯留在日本九州西南延伸到長江流域的鋒面，稍微南移到台灣北部海面，18、19日（周三、四）接近台灣開始下雨，除了花東午後局部雷陣雨，金門、澎湖、北部、東北部及中南部不定時整天有降雨機率，18日午後易出現較大雨勢，不過20日（周五）之後高壓再度籠罩，全台回到晴朗炎熱的天氣。

因午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局17日晚間6時15分針對5縣市升級「豪雨特報」，新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、南投、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。根據觀測，新北、宜蘭山區雨勢較大，最大時雨量出現在新北烏來77毫米，3小時累積雨量達豪雨等級，因此針對新北山區發布豪雨特報。

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▼鋒面南下接近台灣，轉雨3天降溫。（圖／中央氣象局）



伍婉華指出，溫度方面，18日起因鋒面雲量增多加上降雨現象，金馬澎、中部、北部、東北部高溫略降2、3度，比今天稍微感覺不會太炎熱，但各地感覺仍屬於悶熱，預估18、19日都是同樣型態，20日開始高壓再度籠罩，各地晴朗炎熱、午後有雷陣雨。

至於位於關島的熱帶低壓目前維持強度，距離台灣有超過2600公里遠，根據預報資料變化，預估將維持強度先以偏西再往西北西移動，20日開始轉偏北移動，到了21、22日熱帶低壓中心70%機率通過的範圍可見，其遠近狀況、組織情況是否影響台灣天氣，氣象局會持續觀察。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，熱帶低壓目前正在關島附近，觀測的風也不大，未來行徑將轉西北西、在台灣東邊轉北，這樣的路徑偏右的話會到日本去，偏左的話會經過台灣東北部海面，威脅已經大幅減低，強度是否發展為輕度颱風？機率有降低，因為成颱不容易，另外，歐洲系集模擬也在熱帶低壓的路徑最終已經模擬不出強度，可見其發展不容易。

吳德榮指出，18日北台灣降溫2度左右，比較不會像現在這麼熱，因為鋒面移到北部海面，水氣增多，不定時降雨，但主要還是集中在午後，地面圖也顯示，鋒面將從北邊通過，18至20日三天要注意午後雨勢，且其他時間也有陣雨機率，20日以後颱風若從東邊過去，或是熱帶低壓沒有增強，影響就很小。

▼「準颱風」威脅有大幅降低趨勢。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

