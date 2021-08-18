　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半個台灣有感！南投今晨規模4.4地震　最大震度2級

地震。（圖／氣象局）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

半個台灣有感！根據中央氣象局的地震報告，今天（18日）凌晨3時22分發生芮氏規模4.4的有感地震，震央位於南投縣信義鄉，地震深度33.7公里，南投縣、花蓮縣、雲林縣、彰化縣最大震度2級。

【 第086號 #顯著有感地震 #地震報告 】

[廣告]請繼續往下閱讀...

發震時間：110年08月18日03時22分31秒
震央位置：北緯23.72°　東經121.09°
震源深度：33.7公里
芮氏規模：4.4
相對位置：南投縣政府東南東方 45.2 公里 (位於南投縣信義鄉)

各地震度級：

● 南投縣地區最大震度2級
2級：信義鄉
1級：日月潭、奧萬大、玉山、竹山、國姓、名間、南投市、合歡山

● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：光復
1級：紅葉、西林、鹽寮、花蓮市、富里、西寶

● 雲林縣地區最大震度2級
2級：古坑、斗六市、四湖
1級：草嶺、土庫、水林

● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市
1級：大城

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄

● 臺中市地區最大震度1級
1級：霧峰、梨山、臺中市、烏石坑、大甲、梧棲

● 臺東縣地區最大震度1級
1級：利稻、海端

● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源

● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南

● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山

● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
68歲女星宣布懷孕！　孩子爸29歲「被tag才知道」傻了
票選最難吃泡麵　網點名這一款：沒有之一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

半個台灣有感！南投今晨規模4.4地震　最大震度2級

買威力彩「7個號碼離奇相同」！　網一看驚喊：中獎了

郭婞淳「捲髮洋裝」飄仙氣！　氣質彈鋼琴全程免看譜

她5年沒有名字！性侵案陳述書4天點閱破千萬　改變美國司法

基層醫護開放第二劑混打莫德納　陳時中鬆口「應該快了」

全民防治外來物種入侵　黃偉哲：請遵守不輸入、不野放、不擴散3不原則

票選最難吃泡麵！鄉民點名這一款：沒有之一

豪雨警戒「鋒面突襲」變天了！轉雨降溫3天　準颱風新路徑大轉彎

桃園確診境外+1　鄭文燦：Delta需阻絕境外、國境管制最重要

新北確診者「彰化4地點停留」　衛生局僅公布一足跡原因曝

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

半個台灣有感！南投今晨規模4.4地震　最大震度2級

買威力彩「7個號碼離奇相同」！　網一看驚喊：中獎了

郭婞淳「捲髮洋裝」飄仙氣！　氣質彈鋼琴全程免看譜

她5年沒有名字！性侵案陳述書4天點閱破千萬　改變美國司法

基層醫護開放第二劑混打莫德納　陳時中鬆口「應該快了」

全民防治外來物種入侵　黃偉哲：請遵守不輸入、不野放、不擴散3不原則

票選最難吃泡麵！鄉民點名這一款：沒有之一

豪雨警戒「鋒面突襲」變天了！轉雨降溫3天　準颱風新路徑大轉彎

桃園確診境外+1　鄭文燦：Delta需阻絕境外、國境管制最重要

新北確診者「彰化4地點停留」　衛生局僅公布一足跡原因曝

歐盟與塔利班對話「確保婦女安全」　強調並非承認新政權

半個台灣有感！南投今晨規模4.4地震　最大震度2級

台南職籃主場鎖定「成大體育館」　雙洋將確定熟面孔

讓「神學士太愛」超困擾！TOYOTA祭2大奇招　防止塔利班買新車

德保拉是兄弟奪冠大功臣　挑戰高懸28年單季最多勝紀錄

台南職籃新軍本土兵源哪裡找？　在地子弟將優先入隊

德保拉締造中職超威紀錄　相隔9年再有半季11勝

美軍指揮官與塔利班對話　五角大廈證實：每天在機場有多次互動

阿富汗「閃電淪陷」！北約秘書長：領導人不對抗塔利班致悲劇

塔利班首開記者會　7大要點：媒體有自由「但不該對我們不利」

撒嬌小黑貓「狂擋螢幕」求關注！嚴肅爺噗嗤一笑：拿你沒辦法～

生活熱門新聞

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

網點名便當「1菜色」虧大了：比三色豆還火

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

每晚要叫10分鐘！新生糾結求助　網卻看傻眼

郭婞淳「捲髮洋裝」飄仙氣！　氣質彈鋼琴免看譜

「360萬入袋」學霸讀亞洲大學曝心得！網戰爆

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

新北男發燒還搭高鐵住高雄哥哥家　醫院探病被拒

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

新北確診者到彰化4地點　衛生局僅公布一足跡

即／新北確診者來過！雲林火鍋店停業3天

更多熱門

相關新聞

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，這幾天造成高溫炎熱的太平洋高壓逐漸東退，原本滯留在日本九州西南延伸到長江流域的鋒面，稍微南移到台灣北部海面，18、19日（周三、四）接近台灣開始下雨，除了花東午後局部雷陣雨，金門、澎湖、北部、東北部及中南部不定時整天有降雨機率，18日午後易出現較大雨勢，不過20日（周五）之後高壓再度籠罩，全台回到晴朗炎熱的天氣。

海地強震1419死近7000傷！　颶風葛瑞斯強襲

海地強震1419死近7000傷！　颶風葛瑞斯強襲

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

海地剛強震又遇熱帶氣旋！　恐釀土石流影響救災

海地剛強震又遇熱帶氣旋！　恐釀土石流影響救災

奧麥斯颱風醞釀中！　這2天水氣最多

奧麥斯颱風醞釀中！　這2天水氣最多

關鍵字：

氣象氣象局地震氣象局

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

手搖飲連14天「人氣飲品買1送1」

3個月娃臉「狂冒粉肉芽」！醫驚喊長菜花　感染源是爸爸

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！網一看驚豔了

網點名便當「1菜色」虧大了：比三色豆還火

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面