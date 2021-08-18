半個台灣有感！南投今晨規模4.4地震　最大震度2級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
半個台灣有感！根據中央氣象局的地震報告，今天（18日）凌晨3時22分發生芮氏規模4.4的有感地震，震央位於南投縣信義鄉，地震深度33.7公里，南投縣、花蓮縣、雲林縣、彰化縣最大震度2級。
【 第086號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年08月18日03時22分31秒
震央位置：北緯23.72° 東經121.09°
震源深度：33.7公里
芮氏規模：4.4
相對位置：南投縣政府東南東方 45.2 公里 (位於南投縣信義鄉)
各地震度級：
● 南投縣地區最大震度2級
2級：信義鄉
1級：日月潭、奧萬大、玉山、竹山、國姓、名間、南投市、合歡山
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：光復
1級：紅葉、西林、鹽寮、花蓮市、富里、西寶
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：古坑、斗六市、四湖
1級：草嶺、土庫、水林
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、彰化市
1級：大城
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄
● 臺中市地區最大震度1級
1級：霧峰、梨山、臺中市、烏石坑、大甲、梧棲
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：利稻、海端
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、苗栗市、竹南
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西
讀者迴響