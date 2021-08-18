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熱帶低壓開始偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓今晨距離鵝鑾鼻東南東方2365公里海面上，而鋒面則位於北部海面。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

熱帶低壓將大迴轉！氣象專家吳德榮表示，今天（18日）至周五鋒面通過北部海面，台灣附近水氣增多，午後持續有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，其他時間也有局部短暫陣雨的機率；熱帶性低氣壓侵台的機率雖大幅降低，但還不能完全排除，仍應繼續觀察！

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周四由於北邊鋒面影響，天氣較不穩定，北部、中南部和東北部降雨會稍微多一點；周五到下周二則恢復沒下雨前多雲到晴、午後有些雷陣雨的天氣型態；而周日至下周二除了午後雷陣雨，由於風場從原本比較西南風偏南風，轉為偏東風分量，因此午後之外也有些局部降雨。

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▼今、周四鋒面位於北部海面，天氣較不穩定。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在關島西南方海面，向西北西移動，時速20公里。陳伊秀說，它目前距離鵝鑾鼻東南東方2365公里海面上，沿著高壓邊緣持續往西，今、周四開始有偏北分量，預估將從台灣東邊海面通過。

陳伊秀分析，目前熱帶低壓結構不是太好，移動過程中也不支持它發展，成颱機率較低，預估接近台灣過程就減弱，若沒減弱也是維持熱帶低壓強度移動，周六、周日是較靠近時間點，但距離台灣還有400、500公里遠。

至於熱帶低壓會不會影響台灣天氣？陳伊秀表示，第一，要看它的強度會不會到時就弱掉了，搞不好連熱帶低壓都不是，第二要看周五、周六路徑有沒有很靠近；目前模式看起來周六、周日以午後雷陣雨為主，若熱帶低壓較靠近，基隆北海岸和宜蘭會有點雨，由於後期路徑及強度還有不確定性，還要再觀察。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼吳德榮說，今晨2時氣象局路徑潛勢預報圖（上圖）顯示，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉；最新美國系集GEFS模式模擬結果（下圖）也是類似的，其中有部分路徑靠近東北部海域。（圖／氣象局、翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨2時中央氣象局路徑潛勢預報圖顯示，熱帶低壓剛通過關島，預測向西北西轉西北，將在琉球附近迴轉，發展為輕颱的機率降低，通過台灣鄰近海域的機率亦降低，但還不能完全排除；最新美國系集（GEFS）模式模擬結果也是類似的，其中仍有少部分路徑靠近東北部海域，顯示其侵台的機率雖大幅降低，但還不能完全排除，仍應繼續觀察！

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五鋒面通過北部海面，台灣附近水氣增多，午後持續有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，其他時間也有局部短暫陣雨的機率；北台雲量略增、高溫略降，其他各地仍以多雲時晴為主，氣溫變化不大。

吳德榮指出，周六至下周二台灣仍在太平洋高壓邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率；各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再回升至35、36度，小心中暑。

▼吳德榮提醒，今至周五午後持續有強對流發展。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

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