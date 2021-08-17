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奧麥斯最快明生成！「整天有雨」時間曝　今防劇烈天氣

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲陳伊秀說，熱帶低壓距離台灣還有快3000公里遠。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

周三、周四水氣增多！中央氣象局預報員陳伊秀表示，預估熱帶性低氣壓最快周三有機會增強為輕度颱風，比較接近台灣時間可能落在周五、周六，由於後期路徑變化性太大，會不會影響台灣，等到時間近一點、周四、周五再來關注。根據國際命名，若成颱將是今年第12號颱風「奧麥斯」（Omais，美國提供，漫遊之意）。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周大致以午後雷陣雨為主，各地高溫32至34度；今、周五至下周一各地上午多雲時晴，午後雷陣雨以山區、近山區為主，隨風場不同，有時平地下比較廣、有時較少。

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陳伊秀說，周三、周四鋒面位於北部海面，北部、西半部天氣稍不穩定，但雨不會說很多，有時下一點，主要仍以午後雷雨為主。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在關島附近海面，向西移動，時速27公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀表示，熱帶低壓目前距離台灣還很遠，接近3000公里，沿著太平洋高壓邊緣南側持續往西，現況結構不是很好，預估最快周三有機會增強為輕度颱風，比較接近台灣時間可能在周五、周六，估接近巴士海峽通過。

陳伊秀分析，至於熱帶低壓會不會影響台灣，由於後期路徑變化性太大，等到時間近一點、周四、周五再來關注；到時要觀察高壓是不是一直比較強，讓熱帶低壓偏往菲律賓，若高壓稍減弱，它的北偏分量就多，因此不確定性還很大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨2時中央氣象局、美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預報資料皆顯示，關島東方的熱帶低壓最快也要到周三才會發展為颱風奧麥斯，預測偏西前進，通過關島附近後，轉向西北西，但5天後的不確定範圍已很大，琉球海面至呂宋島之間皆是可能通過的範圍。

▼陳伊秀說，預估熱帶低壓接近巴士海峽通過。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲系集（ENS）模式50次的模擬，熱帶低壓大致向西前進，行經關島附近後，轉向西北西，路徑開始分歧，僅有少數能繪出完整路徑，大多數都在途中夭折，顯示環境中有不利其維持強度的因素存在；由於預測資料顯示，除了路徑、還有強度的不確定性，故急著討論其對台的威脅，還不合適，需再觀察！

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣在太平洋高壓邊緣，午後近山區有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率，應注意天氣變化及氣象局特報；周三至周五水氣增多，午後持續有強對流發展，其他時間也有局部短暫陣雨的機率；周六至下周一的天氣與奧麥斯的發展與動向有關，不確定性大，應再觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式50次的模擬，熱帶低壓大致向西前進，行經關島附近後，轉向西北西，路徑開始分歧，僅有少數能繪出完整路徑。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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