台灣被高壓邊緣！　今明「鋒面雷雨」攻擊北台灣

▲位在關島西方海面的「熱帶擾動」，未來將西北轉北、在琉球附近迴轉，發展成颱機率降低。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

位在關島西方海面的「熱帶擾動」，未來將西北轉北、在琉球附近迴轉，發展成颱機率降低。今明2天有封面通過北部海面，午後強對流影響有劇烈天氣發生，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(19、20日)兩天通過北部海面的鋒面，其結構迅速減弱；台灣附近水氣增多，午後強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，應注意！其他時間各地偶有局部短暫雨的機率，降雨並不明顯。

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▲今(19)日2時「熱帶擾動 (左圖)」(「中央氣象局」定為一般低壓，日本定為「熱帶低壓」，美國則稱為「熱帶低壓之殘餘」)在關島西方海面。最新(18日20時)美國系集(GEFS)模式模擬(右圖)顯示，預測向西北轉北，將在琉球附近迴轉。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



今日中部以北雲量略增、高溫略降；其他各地仍以多雲時晴為主，氣溫變化不大。各地氣溫：北部23至33度，中部23至34度，南部23至35度，東部23至36度。



最新模式模擬顯示，週六(21日)至下週三(25日)，台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫再回升1、2度至35、36度，小心中暑。