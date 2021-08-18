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推動台南公立校長遴選自治條例　許又仁：遭市府全力抵制發動撤簽

▲台南市議員許又仁指控，他主張將教育局訂定的校長遴選行政規定，立法提升為「自治條例」位階，但草案卻遭市府全力抵制發動議員撤簽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員許又仁指控，他主張將教育局訂定的校長遴選行政規定，立法提升為「自治條例」位階，但草案卻遭市府全力抵制發動議員撤簽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

 
針對今年台南市教育局強力介入市立國中校長遴選，市議員許又仁主張將教育局訂定的校長遴選行政規定，立法提升為「自治條例」位階，避免未經討論年年修改，但草案卻遭市府全力抵制發動議員撤簽。


許又仁說，他目前已完成自治條例草案，爭取其他議員連署準備在下會期提案，需要至少12名市議員共同提案連署，但市府要民進黨團不參加連署，及全力發動校長協會遊說議員撤簽，他直言市府以行政權干涉議員提案權，破壞行政立法分權制衡，以大壓小，怎能稱為是民主進步！


許又仁表示，2015年第2屆議會時，莊玉珠議員也有同樣的提案，但是市府並未禁止黨籍議員連署也未發動撤簽，他質疑難道只有執政黨市議員才能提法規案？他說如果此次提案不成功，他仍會在議會提案要求市長和教育局長到議會進行專案報告。


許又仁說，提案將校長遴選行政規定提升為「自治條例」，是因為今年教育局強力介入校長遴選。他舉例，今年國民中學校長遴選，仁德國中家長、老師強烈期盼周憲章校長連任，周校長也填了連任志願，但教育局卻「另委予重任」未通過周校長連任，將他調任至永康國中，這對仁德國中家長、老師情何以堪。

許又仁表示，在處理善化國中的問題上，導致歷年評鑑特優的吳振壬校長心灰意冷辦理退休，新任的吳奇穎校長因任命學校主管和教育局意見不一致，以請侍親假的事由未就任，教育局另派任候用校長代理，因人設事，又針對善化國中訂定聘任學校主任等行政主管的單一行政規定，教育局不依程序屢屢以行政權介入校長遴選，已經破壞國民教育法強調國中小校長遴選的廣泛參與精神！


許又仁解釋，自1999年國民教育法修正，著重校長遴選要有家長、老師的社區參與機制，其目的在於「為一所學校選擇一個合適又優質的校長」，他強調，可以擔任公立學校校長的教育伙伴都很優秀，有家長、老師的全力支持，引領學校提升教育事業的品質，是相當重要的一環。


但教育局今年對國中校長遴選的介入，已經嚴重破壞校長遴選要有廣泛社區參與的精神，所以他提案將原有教育局有關高中及國中小校長的遴選作業規定提升為由議會立法的「自治條例」，原字原句、條文不變，其目的在於要求教育主管機關，既然自己訂定了相關規定，就應該依照規定依法行政，而不應該以行政權介入的方式，破壞自己所定法規。而提升為自治條例，行政權如果要恣意介入，必須考量可能導致的政治及行政責任的後果。


許又仁強調，市府卻要求黨籍議員不連署及發動校長協會強力遊說施壓已連署議員撤簽，許又仁說，他不知道市府和教育局在怕什麼？校長遴選制度是可受公評的公共政策，公開在議會討論並無不適當之處，況且如提案成功，市議會民進黨是最大黨，屆時如果民進黨不同意提案內容，仍可依民主程序加以否決。他強調，希望該自治條例可以進入一讀，公共政策可以有討論的空間。

▲台南市議員許又仁指控，他主張將教育局訂定的校長遴選行政規定，立法提升為「自治條例」位階，但草案卻遭市府全力抵制發動議員撤簽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝指出，台南市的教育在校長、教師與家長的協力下已穩健發展且有良好表現，針對已經穩定的校長遴選制度，實在沒有必要再提自治條例，引發校長擔憂。


有關許又仁議員有意連署提案，將現行國民中小學校長遴選、高級中等學校校長遴選、小型學校合併等三項行政規則改訂成自治條例，引發校長擔憂進而尋求議員反對該提案，教育局表示，台南市中小學校長遴選已訂有遴選委員設置與運作要點，且行之有年。該要點是依據中央法規授權而訂定，因此會隨著中央法規修訂、實際運作需要與學校建議而滾動修正，目前已經是相當穩定且受校長信任的制度。許又仁議員貿然提出要將之改訂為自治條例，引發校長們的疑慮而有意見反映，進而尋求議員支持、反對許議員的提案，這應該也是民主制度的常態，並無不尊重議會的意思。

教育局表示，有關校長遴選改訂為自治條例的議題，已非第一次提出討論，每次提出總會引發校長們擔憂，但最後都因校長的反對聲浪而停歇。這次又被議員突然提出，校長們又再次擔心對目前已相當穩定的校長遴選制度帶來衝擊。如果校長遴選制度改為自治條例真的對學校遴選優秀校長有幫助，也應先傾聽校長團體的心聲，不應僅宣稱可以法制化校長遴選制度、避免任意變動而影響校長權益，但事實並非如此。如果目前穩定的校長遴選要點已經可以順利運作且受校長信任，又何必要改變法律位階？有意見都可以透過對話討論，尋求共識，教育局絕對不是一言堂。

有關許議員指責教育局介入本次校長遴選的問題，教育局表示，困難的學校更需要有經驗的校長去承擔。善化國中長期校務經營與辦學品質欠佳的問題，社區與家長一直亟待教育局能積極介入、有效改善。本次善化國中校長任期屆滿出缺，教育局當然希望透過校長遴選委員會，遴選出有經驗的現職校長接任。因此教育局才會在多數校長的推薦下，多次懇談並邀請吳振壬校長能夠承擔重任，但幾經努力，很可惜吳校長並未首肯，也未提出校長調任申請，而是選擇專案退休，教育局也深感遺憾。

有關仁德國中周憲章校長連任未通過議題，教育局表示，永康國中是永康地區一所大型學校，社區相對較為複雜，同樣需要一位有經驗的校長接掌校務。周校長雖申請連任仁德國中校長，但在校長遴選委員會審議過程中，委員肯定周校長的表現，經詢問接任永康國中意願並獲首肯後，才作成「另有重用」之決議，且經委員會同意在未影響其他調任校長的權益下，調任永康國中校長；而仁德國中校長遺缺，也接續由關廟國中鍾國璽校長調任。目前永康、仁德國中兩位校長在接掌校務後，行政運作順暢、學校發展可期。教育局重申，對整個校長遴選過程皆依校長遴選要點規定辦理，且尊重校長遴選委員會的決議，心中只有為每間學校遴選適任校長的信念，並無任意修法或行政介入。

針對善化國中遴選出的新任校長放棄接任校長，教育局表示，吳候用校長因照顧家庭因素原本無意參與新任校長遴選，後經勸說才參與本次校長遴選。惟在通過遴選後，發現自己確實無法兼顧家庭與校務經營，因此主動申請放棄校長遴選，教育局雖再三懇談慰留，但確有難處，才勉予同意。在吳員放棄後，由於重新遴選期程無法因應，因此才由候用校長中洽請有13年教務、學務與總務經驗，且獲獎無數、甚受肯定的中山國中吳旭泰主任代理善化國中校長一職。

吳代理校長自接任後，很快地籌組行政團隊、召開行政會議、拜訪當地社區人士、拜會學區內國小校長並張貼優異畢業生榜單，充分展現穩定校務經營、提升善化國中經營品質的企圖心，更難得的是，在其邀請下，學校各處室行政團隊13位主任及組長，皆由正式教師自願擔任，已是多年未見的景象，相信善化國中在團隊的努力下，將會持續發展出符合社區期待的優質校園。

教育局表示，台南市的教育在校長、教師與家長的協力下已穩健發展且有良好表現，針對已經穩定的校長遴選制度，實在沒有必要再提自治條例，引發校長擔憂。針對目前已有的校長遴選或小型學校合併或停辦的規定，如果有任何意見，皆可透過專業對話進行討論，在形成共識後穩健的推動，才是全市教育之福。

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