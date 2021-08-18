台南加強開學防疫整備　黃偉哲對搶買透明隔板以致漲價十分不以為然

▲台南市長黃偉哲，對搶買透明隔板以致漲價十分不以為然，要求不要變成一窩蜂去搶那種透明隔板，意義不大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月1日開學在即，台南市積極辦理各項開學準備工作，教育局日前盤點各校防疫物資如酒精、口罩、漂白水等，庫存量皆達1個月以上，同時宣布補助學校採購用餐隔板，強化校園防疫措施，市長黃偉哲率教育局主秘楊智雄說明台南市開學防疫整備狀況，並呼籲各校落實防疫指引，讓學生安心上學。

台南市長黃偉哲表示，為迎接學生9月1日返校上課，全台南市各校園將由學校與環保機關於8月31日前共同完成室內外環境消毒，同時確認所屬280所國中小的防疫物資準備到位，未來將定期每兩週調查校庫存情形，並督促學校隨時補充，針對大家所關心的用餐問題，台南市已補助各校採購學生個人專用隔板，提升午餐食安規格。

另外，為了將疫情阻絕於校外，確保每位進到學校的人員都健康無虞，開學後會責請學校依照相關指引執行實聯制、量體溫、戴口罩、勤消毒、維持社交距離與環境通風等防疫措施。

教育局主任秘書楊智雄說明，因應教育部17日公布「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，台南市已完成相關防疫部署並制訂8大開學防疫指引，包含「建立防疫組織」、「學校師生追蹤」、「整備防疫物資」、「校園環境管理」、「校園門禁管制」、「強化衛教宣導」、「餐飲防疫措施」及「緊急應變措施」，徹底落實校園防疫工作，守護師生健康安全。

教育局補充說明，開學後相關防疫措施的具體內容如下：一、各校在開學前要建立防疫組織並召開會議，擬定相關應變計畫與措施；二、追蹤入校人員健康，同時進行實聯制、勤洗手、師生每日三次體溫量測（上學前、入校前、下午上課前）；三、定期檢視防疫物資存量，目前全台南市學校消耗性防疫物資存量：漂白水18836公升、酒精10456公升及口罩191萬片、額溫槍2968支、109所規模450人以上學校配發紅外線熱顯像儀，以及13萬名學生每人一組隔板；四、加強校園環境管理，維持活動場域通風，提高每日教室、器材與交通車的清消頻率；五、落實校園門禁管制，校園於非上課時間開放戶外操場，非必要人員不進出校園；六、強化師生衛教宣導，隨時掌握及宣導最新國內外疫情資訊；七、強化午餐食安管理措施，午餐製備高規格，指定專人配膳，維持用餐環境通風並搭配隔板或社交距離；八、隨時提高警覺，備妥傳染應變措施，校安通報、啟動停課不停學、積極配合疫調。

教育局表示，實體開學後，家長及訪客原則非必要不入校園，倘有必要入到校園時，必須遵守防疫規範，配合實聯制、戴口罩及量體溫等措施至指定空間洽公。學校師生除了喝水及用餐外，須全程佩戴口罩，如果音樂課無法在配戴口罩情形下實施，由學校彈性調整授課內容，體育課也必須避免近距離接觸的活動及加強留意學生健康狀況，且每節課需要落實點名、採取固定座位。開學後的校園大型活動如開學典禮等，原則採線上優先，如果規劃實體舉辦時，必須配合防疫指引及備妥防疫計畫。同時，為了兼顧校園防疫與民眾運動需求，校園將維持非上課時間，依公告時段開放戶外操場。

黃偉哲市長對坊間隔板漲價十分不以為然，如果有些學校還沒有買完隔板，市府不要作為商人漲價的犧牲品，聽說這個隔板原來是大概50、60元一片，現在已經變成200多元了，這種漲價市府無法接受。

黃偉哲說，各種各式各樣的東西都可以成為隔板，像這個珍珠板，人家做海報的珍珠板也可做隔板，像這個塑膠瓦楞板，也是大家在看手板或做海報，也可以做為隔板，像這個風扣板，也都可以做為隔板，不一定要這種所謂的透明壓克力，這個只是讓廠商比較好賺錢而已，甚至於這個厚紙板都可以，所以市府呼籲真的要拜託大家不要變成一窩蜂去搶那種透明隔板，意義不大。

黃偉哲說，現在學校要開學了，其實市府從去年很多防疫物資就整備了，以這個塑膠透明壓克力來講，去年就已經買過一波了，按理講今年不應該有這麼多人會買，除非去年根本就防疫做得不落實，所以都沒有買，結果今年還是買到漲價，買到缺貨，這個他對商人實在沒話講，真的是讓人家搖頭之外，還是希望說窮則變、變則通，更何況市府並不會很窮，所以我們請各校的老師、校長在準備這個防疫物資的時候，對於隔板的材質千萬不要拘泥於透明壓克力，要不然只是方便了商人，對於防疫工作一點幫助都沒有，何況這種不透明的東西你做為隔板的話，同學還有一點小小的隱私權，當他們在這個隔板底下吃飯或睡覺的時候，不會被人家看透透，所以我們還是呼籲大家找合用的隔板就好了，不必一定要所謂透明壓克力板。

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