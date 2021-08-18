台南空軍基地滲水致路面濕滑惹民怨　台南市政府主動協調處理

▲台南市府副秘書長邱忠川18日率工務局、南區區公所等市府團隊，前往空軍基地現場勘查，並深入瞭解民眾投訴路面濕滑狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南空軍基地外牆滲水致路面濕滑惹民怨一事，台南市政府獲報後相當重視，黃偉哲市長指示務必以民眾安全為優先考量，市府團隊18日主動與軍方協調處理，初步先由南區區公所協助改善積水，避免路面濕滑影響民眾通行，至於土地權責釐清等後續問題，市府亦將提供軍方相關協助。

台南市府副秘書長邱忠川18日率工務局、南區區公所等市府團隊，前往空軍基地現場勘查，並深入瞭解民眾投訴狀況。空軍林參謀長表示，感謝市府的用心和努力，該條道路有部分為早期空軍基地圍牆外的排水溝渠，當時經地方民代反映周邊民眾需求，爭取預算後將其加蓋並鋪設成道路，因此道路土地權屬尚待釐清。

▲施工處理前。

邱忠川副秘書長表示，台南市地政局可協助軍方釐清相關土地權屬，而路面濕滑影響民眾通行安全的狀況，將先由南區區公所透過開口契約，協助清理濕滑青苔及路面積水；另外，在現場確認地下涵體實際位置後，邱忠川副秘書長亦指示可透過埋設排水連通管至排水箱涵，解決路面積水問題，將交由南區區公所估算費用並提報改善計畫。

▲施工處理後。

台南市政府提醒，部分路段因連續降雨而有積水或破損等情況，民眾可善用1999市民服務專線或向公所提報，相關單位將立即派員處理。

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