台南市「城鎮之心工程計畫」　執行績效獲中央肯定

▲內政部營建署18日由考核小組至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核，親臨現地勘查施作情形後，對整體規劃構想及工程品質讚譽有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



內政部營建署18日由考核小組至台南市進行「城鎮之心工程計畫」年度考核，其中「新營鹽水雙星拱月計畫」及周邊計畫共計4.4億元建設成果，自去年陸續完工即接連得獎，頗獲外界肯定，中央考核小組委員親臨現地勘查施作情形後，對整體規劃構想及工程品質不僅讚譽有加，也對市府團隊執行成效給予正面評價。





市長黃偉哲指出，市府積極推動布建溪北地區城鄉均衡發展，「新營鹽水雙星拱月計畫」是藉由雙星（形塑新營、鹽水串水綠迴廊）、拱月（串接月津港人文小徑）來擴大新營、鹽水區過去營造成果，包含新營糖廠和糖鐵的轉型，以及月津港建設效益的擴充，建立兩區文化小鎮和藝術地景新舊並存之多樣魅力，更突顯核心城鎮迷人的浪漫風情，形塑出地方城鎮品牌。





市府都發局長莊德樑表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」總共獲得營建署補助13案景觀工程，目前多數均已開放公眾使用。本次考核小組委員踏勘案件包括新營鄉野綠廊計畫暨嘉南大圳綠廊、月津港公18-3及公18-5水岸步道及鹽水公20公園，對於兼顧生態與景觀的水域營造效果，大力嘉許。同時也踏訪了後壁區「臺南築角創意營造計畫―聆聽長短樹的呼吸」、柳營區「綠社區培力計畫―查畝營ㄟ後花園」等社區營造亮點，充分展現了社區自主性的活力，讓考核小組委員印象深刻。





市府都市發展局表示，月津港公18-3及公18-5水岸步道導入藝術元素，在步道節點上彩繪了漣漪形狀及鹽水當地意象圖，藍色及白色的漣漪圖案與月津港水面相互呼應，讓考核小組委員印象深刻。另新營鄉野綠廊計畫暨嘉南大圳綠廊則保留水圳側欄杆，延續新營美術園區的規劃理念，將臨水步道及沿線地被綠化融入日常生活場景，創造出特色新營水綠風貌，實踐城鎮之心計畫精神，亦獲得考核小組委員青睞。

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