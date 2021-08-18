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快訊／台南某幼兒園1歲男童午睡叫不醒　無生命跡象送醫搶救仍宣告不治

▲台南市歸仁區1家幼兒園下午驚傳1歲多男童，午睡後叫不醒，臉色發白疑似OHCA無生命跡象，救護車火速送往台南市立醫院全力搶救仍不治身亡。（圖／讀者提供）

▲台南市歸仁區1家幼兒園下午驚傳1歲多男童，午睡後叫不醒，臉色發白疑無生命跡象，救護車火速送往台南市立醫院全力搶救仍不治。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區1家幼兒園18日下午3時13分許，驚傳1歲多男童，午睡後叫不醒，臉色發白疑似OHCA無生命跡象，台南市消防局119據報，除派救護車火速前往救援外，並線上教導園方人員進行CPR，直到歸仁分隊救護車到達，火速送往台南市立醫院全力搶救，惟仍宣告不治身亡。

▲台南市歸仁區1家幼兒園下午驚傳1歲多男童，午睡後叫不醒，臉色發白疑似OHCA無生命跡象，救護車火速送往台南市立醫院全力搶救中。（圖／記者林悅攝）

▲台南市立醫院急救團隊經全力搶救後，仍於下午4時14分許宣告不治身亡。（圖／記者林悅攝）

台南市消防局於18日下午3時13分許據報，台南市歸仁區1家私立幼兒園，有1名1歲多男童暈倒，臉色發白，疑似OHCA（無生命跡象），119勤務中心除指派歸仁消防分隊派員前往搶救外，119值勤員線上教導園方人員作CPR急救，直到歸仁分隊救護人車到場，由救護人員接手，火速以救護車送台南市立醫院急救。惟市醫急救團隊經搶救後，仍於下午4時14分許宣告不治身亡。

據園方老師向警、消人員表示，上午11時10分許有餵吳姓男童喝牛奶，下午2時10分許，吳童有起來哭鬧，在下午2時40分安撫吳童睡覺，但到下午3時13分許，發現吳童臉色蒼白叫不醒，馬上撥打119報案，並接受線上指導對吳童CPR，直到救護人員送醫急救。

台南市歸仁分局據報，派員前往現場勘查蒐證，初步懷疑可能是吳童趴睡導致窒息，目前全案已報請檢察官司法相驗，進一步釐清案情與真正死因中。

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