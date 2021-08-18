快訊／高雄染疫女813逛過2hrs！　新光三越左營館今晚閉店清消

▲確診者曾到訪新光三越左營二館，今晚提早打烊閉館傾消。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日新增1例境外移入確診個案，全國案號15999為40多歲女性，設籍於高雄市路竹區。衛生局18日公布其20處活動足跡中，包括新光三越左營二館。百貨表示，今晚7點30分提早閉店進行全館清消，19日營業時間恢復正常。

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衛生局指出，案15999為40多歲女性，於5月17日由印度入境，當時有輕微咳嗽症狀，5月18日採檢PCR檢驗結果為陰性，並在集中檢疫所檢疫，5月30日解除隔離前再採檢，PCR結果亦為陰性。

衛生局表示，個案於解除隔離後即回到高雄市路竹區家中，8月17日因準備再度出國，自行到院進行採檢，同日檢驗結果為PCR陽性確診，Ct值33.1。

▲▼確診者曾到訪新光三越左營二館，今晚將閉館傾消。（圖／記者許宥孺翻攝）

新光三越左營店表示，今晚7點30分提早閉店，進行全館大消毒，19日營業時間恢復正常。

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