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度確診來逛過　屏東太平洋百貨18日提早打烊大消毒

▲屏東市太平洋百貨公司提早打烊消毒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東市太平洋百貨公司提早打烊消毒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

雄市一名境外移入女性確診者案號「15999」，8月17日預計返回印度工作前自行前往醫院篩檢，結果發現確診；由於她曾於8月12日在屏東市太平洋百貨公司地下一樓，消息傳出，百貨公司於臉書緊急宣佈8/18(三)提早打烊營業至18:00並進行大規模消毒。

▲屏東市太平洋百貨公司提早打烊消毒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東市太平洋百貨公司提早打烊消毒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

這名確診女於8月12日、15日、16日、17日與親友至屏東市、潮州鎮地區活動，屏東縣政府18日下午也公佈其足跡，並陸續進行環境消毒作業，及匡列4人採檢後到防疫旅館居家隔離。

由於她曾於12日下午1時多到2時多，到屏東市太平洋百貨公司地下一樓，百貨公司獲悉擔早打烊並進行大規模消毒。

太平洋百貨公司臉書官網表示，館內多數員工完成第一劑疫苗施打，每小時進行美食街桌椅、每兩小時進行電梯/手扶梯消毒清潔。另顧客入館填寫紙本或以QRcode連結完成實聯制資料填寫。

另實施主題餐廳二次實聯制，並擴大座席間隔距離；美食街座位區張貼貼紙採間隔入座及保持安全距離間格1.5公尺； 賣場不提供試吃、增加餐飲外送平台服務；本館及二館實施單一出入口設有專人即時掌握入館顧客及員工身體狀況，測量體溫，超過37.5度請勿入館

賣場出入口、服務台、貴賓廳及贈獎處等處提供酒精乾洗手機；加強宣導賣場服務人員及顧客配戴口罩、勤洗手、酒精消毒、保持社交距離；娃娃車暫停租借；鼓勵顧客以行動支付方式付款，減少接觸；全面加強防疫措施查核，配合中央持續調整。

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