高雄碼頭工人昏迷「高燒42度」　救回腦受損！醫：這3類人要小心

▲高雄市蔡姓工人於廠房內昏迷，被送至阮綜合醫院。（資料照／記者吳奕靖攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市一名52歲蔡姓工人因工作環境悶熱，日前被同事發現在廠區內昏迷，送醫檢查高燒42度，且出現多種中暑症狀，雖成功救回性命，但腦部已嚴重受損，需專人照護。急診科醫師表示，中暑情況不一定是曝曬於陽光下，夏季易中暑高危險群，包括小孩、老人以及高溫環境工作者，都必須要留意。
▲阮綜合醫院急診醫學科主任連守揚。（圖／阮綜合醫院提供）
收治案例的阮綜合醫院急診科主任連守揚表示，這名蔡姓工人平日於碼頭上班，工作環境悶熱、有鍋爐，日前過了下班時間卻還沒走出廠房打卡，有熱心同事前往關心，發現他竟昏迷倒地，甚至還不停抽搐，嚇得趕緊叫救護車送急診。
▲流汗須適時補充水分。（示意圖／123RF）
連守揚說，蔡姓工人到院後，體溫高達42度，呼吸還相當急促，檢查後有癲癇、橫紋肌溶解、急性腎衰竭、血尿、肝功能異常，以及上消化道出血等中暑症狀，雖然成功救回一命，但腦部已嚴重受損，肢體協調、說話等都大受影響，恐怕需要專人照護。
連守揚解釋，中暑情況不一定是曝曬在陽光下，更多可能反而是長期處於高溫悶熱環境，一直流汗再加上沒有適時補充水分，一旦身體無法散熱，輕症大多是頭痛、手腳無力，再來會躁動不安、走不動；嚴重者就會高燒不退、神智不清，出現癲癇等症狀，甚至引發多發性器官衰竭，恐致死。
▲▼醫師提醒，孩童、老年人以及高溫環境工作者為中暑高危險群（圖／記者李毓康攝）
連守揚指出，夏季易中暑的高危險群有3種，包括孩童、散熱調節不良的老年人，以及長時間於戶外、高溫環境工作者。
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