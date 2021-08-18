快訊／高雄女印度返台3個月PCR轉陽！已打過AZ　緊急匡列27人

▲高雄市18日新增1境外移入確診個案。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日新增1例境外移入確診個案，全國案號15999為40多歲女性，預計19日回到印度工作，17日自行到院採檢，檢測結果陽性確診。高雄市衛生局表示，匡列個案相關接觸者27人採檢，均無發現有疑似近期感染狀況，研判為舊感染個案。

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衛生局指出，案15999為40多歲女性，於5月17日由印度入境，當時有輕微咳嗽症狀，5月18日採檢PCR檢驗結果為陰性，並在集中檢疫所檢疫，5月30日解除隔離前再採檢，PCR結果亦為陰性。

衛生局表示，個案於解除隔離後即回到高雄市路竹區家中，8月17日因準備再度出國，自行到院進行採檢，同日檢驗結果為PCR陽性確診，Ct值33.1。

▲個案近期曾到台南、屏東等多處活動。（圖／屏東縣政府提供）

衛生局進一步說明，為釐清個案可能感染途徑，在收治住院後確認個案近3個月均無呼吸道症狀，且無相關就醫史，經再次採檢複驗，檢驗結果PCR陰性、且血清抗體Anti-S＞5000、Anti-N=149.1、IgM陰性、IgG陽性，配合其7月23日已接種第一劑AZ疫苗綜合研判，此應為舊感染個案，康復後3至5個月內PCR呈現陰陰陽陽狀況，評估社區感染風險極低。

同時也針對個案進行疫調追蹤，匡列其家人與密切接觸者共12人，以及一般接觸者15人，採檢鼻咽拭子及血清抗體，配合就醫史及血清抗體檢驗結果，釐清並無發現接觸者有疑似近期感染狀況，應排除個案具社區傳染風險。

衛生局強調，相關停留足跡均已完成清消，由於高度懷疑可能感染地點為印度，市府針對本案會密切追蹤審慎以對。

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