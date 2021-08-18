爸媽都要高端！他首選莫德納＆BNT「該怎麼拒絕」　鄉民理性曝2顧慮

▲很多人寧願慢慢等，也不想先打高端疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

今天（18）下午4點開放20至35歲民眾預約「高端疫苗」，不過大家對於高端疫苗的保護力仍有疑慮。一名網友透露，他爸媽都是「疫苗首選高端」，不過他傾向有外國疫苗就先打外國疫苗，所以不太想勾選高端，「我要用什麼理由拒絕跟他們一起打高端呢？」

原PO在PTT表示，父母政治立場明確，非常支持國產疫苗，所以高端一出來就二話不說先勾選，今天下午4點加開20至35歲也可以預約高端了，爸媽勸他考慮看看，一家三口一起去打高端，「但我首選還是莫德納跟BNT」，好奇其他網友怎麼看，不想打高端的人又是基於什麼考量呢？

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▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）



留言最多人提到的癥結點就是高端疫苗「沒通過三期」、「沒國際認證」，多數民眾擔心自己打了保護力不明的疫苗，到底有沒有效也說不準，怕自己白白挨針；再者就是很多人打疫苗是為了之後能出國，但高端沒有國際認證，萬一其他國家不承認這款疫苗就白打了。

網友指出，「二期部分解盲，三期沒做完，沒國際認證」、「萬一不能混打，又拿不到國際認證，以後出去玩先14天飯店錢+特休起跳」、「保護力不明，還不確定之後能不能混打國際疫苗啊」、「我個人是對國際認證有疑慮，我不想打了疫苗還不能出國」、「不知道實際有沒有效，不想白白多挨針」、「冒著副作用的風險，打一個保護力未知的疫苗，真的利大於弊嗎？」

針對鄉民擔心的打了高端國際不承認，指揮中心今天回應，「各國入境規定不一，並非都需要疫苗接種證明」，像是比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥均不需證明，美國入境則要出示陰性或是康復證明。