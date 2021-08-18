獨／媽喊都不理！醫從4歲童耳內拉出「1元硬幣耳屎」　全場嚇壞

▲醫師從男童兩邊耳朵各夾出1元硬幣硬幣大耳屎。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名4歲男童被媽媽抱怨，「叫他都愛理不理，上課也不專心」，直到因過敏疾病到診所看診，醫師檢查意外發現，男童的耳朵內有耳屎沉積，不過男童撐了2年，日前才願意給醫師清除，兩邊耳屎一夾出，竟有1元硬幣般大，當場嚇壞診間眾人。

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▲耳鼻喉科醫師陳津甫 。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的耳鼻喉科醫師陳津甫表示，這名4歲童有過敏性鼻炎，2年前就發現男童的耳朵裡沉積許多耳屎，不過多次回診狀況，男童都不願意清除耳屎，且清除耳屎首先必須看小朋友的意願，若是他不舒服、排斥，那以後恐怕就沒機會清了。

「他嚇死了！」陳津甫表示，那天從男童的耳朵裡夾出2塊跟1元硬幣大的耳屎，小朋友和陪診的媽媽都嚇好大一跳，直呼「早知道就早點清出來」，還說：「外面聲音怎麼那麼大聲！」媽媽還趕緊照相，要帶回去爸爸看。

隔了2個禮拜，男童又回診，陪診的媽媽還說，小朋友最近上課變得乖巧，對聲音反應也比較快，「不然以前叫他，都愛理不理」。

陳津甫說，孩童的語言發展、智力發展與聽力有相關性，若能提早清出耳屎，可以加強學習能力，聽聲音清楚，上課就會比較專心。

陳津甫指出，會出現耳垢的原因，來自於耳朵裡面的耵聹腺產生油脂，再與耳朵裡的皮屑混合一起，經年累月沉積，或加上棉花棒清理、推擠，有可能就把耳垢壓得更緊實，就可能產生巨大耳屎。

▲陳津甫醫師的收藏罐，有各種大小的巨大耳屎，還有BB彈。（圖／記者許宥孺攝）

▲耳屎扁型、有弧度，可判斷曾用棉花棒推擠過。（圖／記者許宥孺攝）

陳津甫也分享，耳屎會因產生模式不同而有不同形狀，他打開收藏罐，裡頭全是超大耳屎，還有意外發現被夾出的「BB彈」。他表示，若夾出的耳屎形狀扁扁的有弧度，代表有用棉花棒推擠過，醫師就會比較難處理。

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