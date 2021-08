快訊／塔利班戰士朝人群掃射！阿富汗第5大城爆衝突　至少2死12傷

▲塔利班戰士向示威民眾開火。(圖/翻攝自Twitter)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗塔利班組織(Taliban)攻下首都喀布爾後,第5大城賈拉拉巴德(Jalalabad)民眾18日走上街頭抗議,要求將塔利班組織旗幟換成阿富汗國旗,結果雙邊爆發衝突,塔利班士兵直接朝人群開槍,造成至少2死12傷。

根據《今日印度》報導,賈拉拉巴德數百位民眾18日走上街頭抗議,他們舉著阿富汗國旗參與遊行,結果和塔利班士兵爆發衝突。現場影片可見,民眾在人車擁擠的街上竄逃,車輛喇叭聲及槍聲不斷。有消息指出,塔利班戰士還向記者開火並加以毆打。據了解目前共造成2死12傷。



另一段影片可以清楚看到,手持AK-47突擊步槍的塔利班戰士,不斷驅趕著手拿國旗的示威者;外媒提到,目前塔利班組織尚未正式接掌政府,但已經將許多地方的阿富汗國旗換成塔利班的旗幟。

#BREAKING: People of #Afghanistan have started nationwide protests against #Taliban terrorist organization over changing their National flag to an Islamic one. This video is from #Jalalabad now. There are reports about Taliban terrorists opening fire at protesters in #Kabul! pic.twitter.com/c7ZOUq4K1P