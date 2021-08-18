快訊／塔利班戰士朝人群掃射！阿富汗第5大城爆衝突　至少2死12傷

▲塔利班戰士向示威民眾開火。（圖／翻攝自Twitter）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗塔利班組織（Taliban）攻下首都喀布爾後，第5大城賈拉拉巴德（Jalalabad）民眾18日走上街頭抗議，要求將塔利班組織旗幟換成阿富汗國旗，結果雙邊爆發衝突，塔利班士兵直接朝人群開槍，造成至少2死12傷。

根據《今日印度》報導，賈拉拉巴德數百位民眾18日走上街頭抗議，他們舉著阿富汗國旗參與遊行，結果和塔利班士兵爆發衝突。現場影片可見，民眾在人車擁擠的街上竄逃，車輛喇叭聲及槍聲不斷。有消息指出，塔利班戰士還向記者開火並加以毆打。據了解目前共造成2死12傷。



#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

另一段影片可以清楚看到，手持AK-47突擊步槍的塔利班戰士，不斷驅趕著手拿國旗的示威者；外媒提到，目前塔利班組織尚未正式接掌政府，但已經將許多地方的阿富汗國旗換成塔利班的旗幟。

#BREAKING: People of #Afghanistan have started nationwide protests against #Taliban terrorist organization over changing their National flag to an Islamic one. This video is from #Jalalabad now. There are reports about Taliban terrorists opening fire at protesters in #Kabul! pic.twitter.com/c7ZOUq4K1P — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

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