南韓執政黨要求取回「軍隊戰時指揮權」：美軍撤離阿富汗啟示

▲受到美軍撤離阿富汗的啟示，南韓希望取回「軍隊戰時指揮權」。（資料照／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美軍撤離阿富汗的舉動，在南韓也同樣掀起政治風波，執政黨代表兼國會議員宋永吉在臉書發文表示，「我們必須以阿富汗危機為契機，通過OPCON（戰時作戰指揮權wartime operational control）轉移加強自衛能力」不僅成為國內的引發話題，也引來了美國專欄作家的隔空筆戰。

▲美國撤離阿富汗，在台灣跟南韓都引發美國是否可信的討論。（圖／達志／美聯社）



根據《路透社》報導，美軍撤離阿富汗事件，引發台灣和南韓等地討論美國對於承諾力度的爭論。

美國在經歷了韓戰以後，在南韓持續保有指揮數十萬韓軍與2.85萬美軍的戰時指揮權，

南韓總統文在寅將取回部隊的 OPCON 作為執政的主要目標，但由於新冠肺炎大流行和其他問題，使得這些議題被拖延，甚至可能無法在任期內實現。

▲文在寅在總統任內，恐怕無法取回戰時指揮權。（圖／路透社）



《路透社》對青瓦台的一名官員詢問阿富汗撤軍，對韓美同盟產生什麼影響時，官員只表示，正在密切關注和思考阿富汗危機。但並沒有對具體內容詳細說明。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）17日的簡報指出，總統拜登無意從南韓和歐洲撤軍。

宋永吉強調，兩國結盟不僅是為了對抗北韓，也是為了維護東北亞的勢力平衡與和平，「但我們也表達應促進自我防衛合作的態度，我們自己保衛我們的國家，這就是為什麼我們必須盡快接管戰時OPCON轉移」。

專欄作家蒂森（Marc Thiessen）在推特上回應將南韓對比阿富汗的議題表示，在這種持續性的攻擊下，如果沒有美國的支撐，他們很快就會崩潰。

▲宋永吉認為，將阿富汗政府軍與南韓相提並論是一種毀謗。（圖／路透）



宋永吉也不甘示弱地回應表示，將南韓先進的軍事、經濟與阿富汗相提並論是一種毀謗，南韓有能力抵抗貧困的北韓。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘